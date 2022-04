Les forages d'Amex étendent la zone Denise de 450 m supplémentaires à l'est - La zone Denise est maintenant tracée sur environ 1 km latéralement et reste ouverte

Les faits saillants de la zone Denise comprennent :

Western Denise

PE-21-422 a rapporté 65,00 m à 1,89 g/t Au, incluant 0,50 m à 197,35 g/t Au à une profondeur verticale de ~345-390 m

PE-21-392 a rapporté 58,50 m à 1,82 g/t Au, incluant 0,50 m à 177,65 g/t Au, à une profondeur verticale de ~350-400 m

PE-21-411 a rapporté 166,50 m à 0,59 g/t Au, incluant 30,30 m à 1,16 g/t Au et 6,00 m à 5,16 g/t Au, à une profondeur verticale de ~170-280 m

PE-21-432 a rapporté 16,00 m à 5,77 g/t Au, incluant 1,50 m à 59,97 g/t Au, à une profondeur verticale de ~200 m

PE-21-415 a rapporté 66,60 m à 1,28 g/t Au, incluant 1,50 m à 34,22 g/t Au, à une profondeur verticale de ~430-480 m

Eastern Denise

PE-22-468 a rapporté 41,30 m à 0,88 g/t Au, dont 14,90 m à 1,50 g/t Au, à une profondeur verticale de ~230 m

PE-22-480 a rapporté 19,10 m à 0,83 g/t Au, incluant 0,50 m à 19,64 g/t Au, à une profondeur verticale de ~105 m

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 11 avril 2022) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex ou la Société") a le plaisir d'annoncer un total de 27 trous de forage axés sur l'expansion en surface et latéralement ainsi que le forage de définition de la zone Denise (« Denise »), qui fait partie de la zone Eastern Gold Zone (« EGZ »), du projet Perron. Voir la Figure 1 pour une vue en plan de la géologie de l'EGZ et des zones minéralisées.

Les résultats de forage d'aujourd'hui démontrent que Denise peut maintenant être tracée sur environ 950 m depuis l'intrusion mafique à l'ouest, jusqu'à l'intersection la plus à l'est à ce jour dans la structure de Denise. La Société a l'intention de continuer à forer vers l'est pour étendre davantage la zone Denise latéralement. De plus, Amex poursuivra le forage de définition sur Western Denise, en particulier à la profondeur où il semble y avoir une tendance à teneur plus élevée en développement. Une liste complète des résultats est disponible dans le Tableau 1 et présentée dans la Figure 2.

Jacques Trottier, PhD, président exécutif du conseil d'Amex Exploration a commenté: « Je suis très encouragé par les résultats de la zone Eastern Denise car ils montrent clairement que la structure continue près de la surface et longitudinalement comme nous l'avions prédit et est maintenant un système confirmé de taille kilométrique. Nous avons de nombreux trous supplémentaires en attente et planifiés pour mieux définir cette zone latéralement et en profondeur. De plus, nos forages intercalaires sur Western Denise ont commencé à indiquer plusieurs zones de minerai à plus haute teneur dans l'enveloppe minéralisée plus large de Denise. Nous avons également défini la zone Western Denise jusqu'à une profondeur de 750 mètres. La zone Denise est donc largement ouverte latéralement et en profondeur et a le potentiel d'être une structure très importante et une cible potentielle de fosse à ciel ouvert.

Trottier a poursuivi : « L'une des meilleures caractéristiques de notre projet Perron est que nous avons à la fois un style de tonnage en vrac et des zones aurifères à teneur exceptionnellement élevée sur le projet. Cela nous offre une option d'un point de vue minier. La proximité de la zone Denise avec la zone High Grade en fait une cible très importante pour Amex. Nous attendons avec impatience la réception de résultats supplémentaires alors que nous nous efforçons de développer la ressource à l'échelle de la propriété. »



Figure 1 : Vue en plan de la géologie de la Eastern Gold Zone composée de la High Grade Zone et de la Denise Zone

Figure 2 : Longitudinale de la zone Denise, avec les emplacements des trous publiés aujourd'hui en vert et/ou étiquetés sur la longitudinale. Notez que les forages 163-15-021 et 163-15-018 sur la partie la plus à l'est de cette longitudinale ont été forés par un opérateur précédent et n'ont pas été entièrement échantillonnés. La Société a l'intention d'évaluer la carotte pour déterminer si un échantillonnage supplémentaire de ces trous est nécessaire. Les résultats d'analyse sont présentés en longueur de carotte (m). La largeur vraie est d'environ 70 à 80 % des interceptions signalées. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte de forage.

Tableau 1: Résultats d'analyse de la zone Denise

Trou De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Facteur Métal (g/t*m) Profondeur verticale (m) Zone PE-21-422 432,00 497,00 65,00 1,89 122,72 345-390 La zone Western Denise Incluant 432,00 432,50 0,50 197,35 98,68 PE-21-392 421,50 480,00 58,50 1,82 106,41 350-400 Incluant 442,50 443,00 0,50 177,65 88,83 PE-21-411 232,50 399,00 166,50 0,59 98,73 170-280 Incluant 294,50 324,80 30,30 1,16 35,15 Incluant 393,00 399,00 6,00 5,16 30,98 PE-21-432 240,00 256,00 16,00 5,77 92,27 200 Incluant 240,00 241,50 1,50 59,97 89,96 PE-21-395 424,50 560,00 135,50 0,63 85,50 380-490 Incluant 424,50 438,00 13,50 3,47 46,86 PE-21-415 465,00 531,60 66,60 1,28 85,05 430-480 Incluant 528,00 529,50 1,50 34,22 51,33 PE-21-352 143,70 233,00 89,30 0,82 73,49 120-180 PE-21-359 115,75 154,50 38,75 1,25 48,52 100-125 Et 178,50 182,70 4,20 2,14 9,00 150 PE-21-451 154,50 162,50 8,00 2,75 21,99 120 PE-21-424 554,50 568,50 14,00 1,18 16,52 500 PE-21-388 376,50 379,50 3,00 4,21 12,63 320 Et 490,65 501,00 10,35 3,25 33,65 425 PE-21-416 223,00 248,00 25,00 1,02 25,50 200 Et 318,00 333,00 15,00 1,34 20,15 270 PE-21-372 228,60 238,50 9,90 0,73 7,26 175 PE-21-377 310,50 315,00 4,50 1,48 6,66 250 PE-21-35EXT 391,00 410,50 19,50 0,50 9,79 360 Et 469,70 473,20 3,50 10,68 37,37 420 PE-21-429 216,2 222 5,8 1,01 5,86 175 Et 316,5 334,7 18,2 0,301 5,48 250 PE-21-447 678,55 680,00 1,45 1,59 2,31 600 PE-21-118EXT 382,2 387,25 5,05 0,372 1,88 300

Trou De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Facteur Métal (g/t*m) Profondeur verticale (m) Zone PE-22-468 211,60 252,90 41,30 0,88 36,39 165-195 La zone Eastern Denise Incluant 238,00 252,90 14,90 1,50 22,41 PE-22-480 140,30 159,40 19,10 0,83 15,78 105-120 Incluant 140,30 140,80 0,50 19,64 9,82 PE-22-460 311,50 312,00 0,50 29,87 14,94 245 Et 341,70 348,00 6,30 1,10 6,90 260 PE-22-493 335,70 348,60 12,90 0,93 11,96 255 PE-22-472W1 412,90 414,60 1,70 7,10 12,07 340 Incluant 413,40 414,10 0,70 13,11 9,18 PE-22-465 333,00 357,00 24,00 0,45 10,78 235-250 PEX-21-061 447,90 470,05 22,15 0,45 9,92 280 163-15-021* 215,40 220,90 5,50 1,70 9,33 150 163-15-018* 356,50 366,00 9,50 0,43 4,04 260

* Forages historiques

Personnes Qualifiées

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A., (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin.

Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10 échantillons en moyenne, en plus de l'insertion régulière de blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert lors du processus analytique. Les valeurs d'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique et les valeurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda, Les échantillons contenant une minéralisation aurifère visible sont analysés au tamis métallique, Pour une assurance qualité et un contrôle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été concassé à 90% moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier, La description et l'échantillonnage des carottes ont été réalisés par Laurentia Exploration.

À Propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 117 titres miniers adjacents couvrant 4518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères Eastern Gold Zone, Gratien et Grey Cat ainsi que la Zone Centrale Polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec et ailleurs dans la province.

Énoncés Prospectifs:

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié de la HGZ et de la Denise, les résultats d'exploration positifs attendus, l'étendue des zones minéralisées, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et la minéralisation potentielle ou les ressources minérales potentielles, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'impossibilité de confirmer les ressources minérales estimées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres et des concessions, les risques environnementaux, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

