Amgen : accord pour acquérir Horizon Therapeutics

Amgen annonce un accord entre son conseil d'administration et celui d'Horizon Therapeutics pour une acquisition de cette société biopharmaceutique basée en Irlande par le groupe américain, à un prix de 116,50 dollars par action Horizon en numéraire.Ce prix représente une prime d'environ 19,7% par rapport au cours de clôture du 9 décembre et implique une valeur d'entreprise d'environ 28,3 milliards de dollars pour cette société spécialisée dans les maladies inflammatoires rares, auto-immunes et graves.'Les nouveaux médicaments potentiels du pipeline d'Horizon complètent fortement notre propre portefeuille de R&D. L'acquisition stimulera la croissance des revenus et du BPA ajusté et devrait être relutive à partir de 2024', estime le CEO d'Amgen, Robert Bradway.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.