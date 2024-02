Amgen : attendu en baisse malgré une solide publication

Amgen est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats en hausse et supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le laboratoire américain affiche un bénéfice par action ajusté de 4,71 dollars, en hausse de 15% sur un an, contre 4,62 dollars attendus, pour un chiffre d’affaires de 8,20 milliards, en progression de 20% sur un an, contre 8,13 milliards attendus. Les perspectives sont en ligne avec les attentes, avec un chiffre d’affaires 2024 prévu entre 32,4 et 33,8 milliards et un bénéfice par action ajusté prévu entre 18,90 et 20,30 dollars.