Amgen : collaboration avec Eli Lilly dans la Covid-19

17/09/2020 | 15:37

Eli Lilly et Amgen annoncent une collaboration pour la fabrication d'anticorps, destinée à accroitre significativement la capacité d'approvisionnement disponible pour les thérapies potentielles de Lilly dans la Covid-19.



En effet, le laboratoire d'Indianapolis étudie actuellement plusieurs anticorps potentiellement neutralisant pour la prévention et/ou le traitement de cette maladie, que ce soit en monothérapie ou en combinaison.



Par cette collaboration, les deux groupes pourront faire rapidement monter en puissance la production et servir davantage de patients à travers le monde, en cas de succès des tests cliniques pour une ou plusieurs thérapies et d'approbations réglementaires.



