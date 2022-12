Amgen conclut un accord sur le rachat de Horizon pour 27,8 mds de dollars

(Actualisation : contexte)

LONDRES/NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique américain Amgen a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir la société de biotechnologies Horizon Therapeutics, confirmant ainsi des informations du Wall Street Journal.

L'action Horizon bondit de 14,8% dans les échanges de préouverture à Wall Street, tandis que le titre Amgen perd 2,6%.

L'opération valorise Horizon à 27,8 milliards de dollars sur une base entièrement diluée et retient une valeur d'entreprise de 28,3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante fusion de l'année dans le secteur pharmaceutique.

Selon les termes de l'accord, Amgen versera 116,50 dollars en numéraire par action Horizon, ce qui représente une prime de 47,9% par rapport au cours de clôture du titre le 29 novembre, veille de l'annonce par Horizon de négociations avec des repreneurs potentiels. La prime s'élève à 19,7% par rapport au cours de clôture de vendredi, à 97,29 dollars.

Horizon avait annoncé voilà deux semaine susciter l'intérêt de repreneurs potentiels et être en pourparlers "très préliminaires" avec Amgen, la filiale Janssen Global Services de Johnson & Johnson et Sanofi. Johnson & Johnson avait annoncé peu après avoir renoncé à acquérir l'entrprise.

Après le retrait de Sanofi, annoncé dimanche par le groupe français, Amgen était le dernier candidat en lice pour la reprise de Horizon.

Effet relutif pour Amgen à partir de 2024

Amgen financera l'acquisition grâce à un prêt-relais de 28,5 milliards de dollars. L'opération devrait permettre de dégager une trésorerie abondante, les deux groupes ayant réalisé un flux de trésorerie cumulé de près de 10 milliards de dollars sur la période de 12 mois terminée à la fin du troisième trimestre. Elle devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action non-GAAP à partir de 2024 et permettre des économies avant impôts d'au moins 500 millions de dollars dans les trois ans suivant sa finalisation.

Amgen s'attend à obtenir le feu vert des autorités de régulation au premier semestre 2023.

Horizon développe des médicaments traitant des maladies inflammatoires et auto-immunes rares qui sont essentiellement vendus aux Etats-Unis. Son principal produit, le Tepezza, est utilisé pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux.

La société est cotée au Nasdaq, mais son siège social se trouve en Irlande et elle dispose d'activités à Dublin, ainsi qu'à Deerfield et à Rockville aux Etats-Unis.

L'année dernière, le chiffre d'affaires généré par le Tepezza a plus que doublé, faisant grimper les ventes nettes de Horizon de 47%, à 3,23 milliards de dollars. Horizon a indiqué récemment que les ventes nettes annuelles mondiales du médicament devraient atteindre un pic à plus de 4 milliards de dollars. La société souhaite faire approuver le produit en Europe et au Japon.

Amgen, de son côté, risque de perdre des revenus lorsque les brevets protégeant ses principaux traitements de l'ostéoporose Prolia et Xgeva commenceront à expirer dans le courant de la décennie. Les ventes des deux traitements ont atteint près de 5,3 milliards de dollars l'année dernière, à comparer à un chiffre d'affaires total de 26 milliards de dollars pour Amgen.

Selon Jefferies, l'acquisition de Horizon permettrait à Amgen de bénéficier de 4 milliards de dollars de nouveaux revenus d'ici à 2024.

-Ben Dummett, Dana Cimilluca et Laura Cooper, The Wall Street Journal

(Ciara Linnane, MarketWatch, a contribué à cet article)

(Version française Valérie Venck et Emilie Palvadeau) ed: ACD - LBO

