New York (awp/afp) - Le laboratoire américain Amgen, qui a annoncé jeudi un bénéfice net inférieur aux attentes des analystes, compte finaliser d'ici la fin de l'année l'acquisition de la société Horizon Therapeutics à laquelle s'oppose pourtant l'autorité américaine de la concurrence.

"La société s'attend à ce que l'acquisition annoncée d'Horizon Therapeutics soit achevée d'ici mi-décembre 2023", a indiqué Amgen dans un communiqué.

Le laboratoire avait annoncé en décembre 2022 son intention d'acquérir Horizon, spécialiste des maladies rares et auto-immunes, pour 28 milliards de dollars.

Mais l'autorité américaine de la concurrence (FTC) a porté plainte mi-mai pour bloquer l'opération arguant qu'elle renforcerait les positions monopolistiques d'Horizon sur certains traitements.

"Nous gardons confiance dans le fait que nous l'emporterons", a déclaré Bob Bradway, patron d'Amgen, lors d'une audioconférence avec des analystes, en référence aux audiences en justice prévues en septembre.

"Cette acquisition a été approuvée dans le monde entier, à l'exception de la FTC", a-t-il déploré, estimant que le régulateur se basait sur des "spéculations et des notions hypothétiques".

"Nous sommes très enthousiastes au sujet de tout ce que les deux sociétés pourront accomplir ensemble pour les patients souffrant de maladies rares graves", a relevé M. Bradway, avant de présenter les résultats du deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires du laboratoire a progressé de 6% sur un an flirtant avec les 7 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 1,37 milliard de dollars.

Ajusté par action, ce dernier s'établit à 2,57 dollars --contre 2,47 dollars un an plus tôt--, inférieur au consensus de FactSet(3,65 dollars). Il a été affecté par des dépenses non opérationnelles, a indiqué Amgen.

Son activité a profité d'une hausse des volumes, en partie compensée par des prix nets inférieurs ainsi que par un effet négatif des changes.

"Neuf de nos médicaments ont connu des ventes records", a relevé M. Bradway, dont le groupe a fait état d'une hausse des volumes de 46% en Asie-Pacifique.

Amgen a révisé à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours et table désormais, hors contribution d'Horizon, sur un chiffre d'affaires compris entre 26,6 et 27,4 milliards de dollars (26,2 à 27,3 auparavant) et un bénéfice par action compris entre 14,30 et 15,41 dollars (15,38 à 16,59 auparavant).

L'action Amgen progressait de 1,22% à 233,52 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

afp/rp