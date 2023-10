L'entreprise allemande Boehringer Ingelheim a lancé lundi une version sans marque de son biosimilaire de l'Humira d'AbbVie, dont le prix de vente est inférieur de 81 % à celui du médicament phare contre la polyarthrite rhumatoïde.

En juillet, la société a lancé un biosimilaire de marque, Cyltezo, dont le prix est inférieur de 5 % au prix courant de l'Humira, qui est de 6 922 dollars par mois. Les copies conformes d'Humira produites par Boehringer sont les seules à pouvoir être substituées à l'original sans consultation du prescripteur, après avoir été désignées comme interchangeables par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Huit biosimilaires d'Humira provenant de sociétés telles que Novartis, Sandoz et Amgen ont été lancés aux États-Unis l'année dernière.

Contrairement aux pilules faciles à fabriquer qui peuvent être copiées et vendues comme génériques à un prix très réduit une fois les brevets expirés, les médicaments biologiques complexes fabriqués à partir de cellules vivantes ne peuvent être reproduits à l'identique. Leurs équivalents les plus proches sont appelés biosimilaires.

Stephen Pagnotta, dirigeant de Boehringer, a déclaré que l'entreprise souhaitait mettre une version moins coûteuse du Cyltezo à la disposition des gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM) qui cherchent à ajouter des biosimilaires d'Humira moins chers à leur formulaire, et des systèmes de soins de santé qui agissent à la fois en tant qu'assureur et fournisseur et ne cherchent généralement pas à obtenir des remises après la mise sur le marché.

"Nous avons estimé que l'approche de la double tarification pourrait vraiment aider les payeurs et les PBM à s'assurer que les biosimilaires sont disponibles pour le plus grand nombre de patients possible", a-t-il déclaré.

Sandoz et Amgen ont également lancé des biosimilaires d'Humira avec deux niveaux de prix. L'Hyrimoz de Sandoz est vendu avec une remise de 5 % par rapport au prix de l'Humira, tandis que la version sans marque bénéficie d'une remise de 81 %.

Les experts ont déclaré que les versions d'Humira bénéficiant de rabais importants pourraient ne pas être largement diffusées, car elles ont peu de chances d'intéresser des prestataires de services de gestion des médicaments comme Caremark de CVS Health, Express Scripts de Cigna Group et Optum RX de UnitedHealth Group, qui contrôlent à eux seuls 80 % du marché des médicaments sur ordonnance.

Les PBM font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux parce qu'ils perçoivent une partie de leurs honoraires sous la forme d'un pourcentage des remises qu'ils négocient pour les médicaments qu'ils couvrent, ce qui, selon certains législateurs, peut les inciter à privilégier les médicaments les plus chers dans leurs négociations.