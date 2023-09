La décision prise vendredi par la Commission fédérale du commerce des États-Unis d'autoriser le rachat d'Horizon Therapeutics par Amgen constitue le dernier revers en date par rapport à son objectif déclaré d'une application plus stricte de la législation antitrust, et ouvre au contraire la voie à l'acquisition par Amgen de médicaments ne faisant pas l'objet de nouvelles négociations de prix et à une éventuelle réduction de la charge fiscale de l'entreprise.

Cette décision témoigne de l'incertitude de la FTC quant à la possibilité qu'un tribunal soutienne sa nouvelle théorie selon laquelle la concurrence future serait désavantagée par le fait qu'Amgen "regroupe" les médicaments dans le cadre des négociations avec les assureurs.

"Je pense qu'il y a une certaine hésitation à poursuivre cette affaire et à développer une nouvelle jurisprudence", a déclaré Abiel Garcia, associé du cabinet Kesselman, Brantly & Stockinger et ancien procureur général adjoint du département antitrust de Californie.

Jusqu'à l'accord de vendredi, l'affaire devait être portée devant le juge de district John Kness, nommé à la Cour par l'ancien président Donald Trump.

Les autorités antitrust fédérales "sont peut-être en train de réévaluer leur position compte tenu de la récente série de décisions judiciaires", a déclaré M. Garcia. "Elles n'ont pas vraiment obtenu la traction qu'elles attendaient.

En juillet, la FTC a renoncé à bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant de 69 milliards de dollars, après avoir perdu sa tentative d'empêcher Meta Platforms d'acheter le fabricant de contenu de réalité virtuelle Within Unlimited.

L'acquisition d'Horizon par Amgen est la première opération biotechnologique contestée depuis le lancement par la FTC, en 2021, d'un groupe de travail sur les fusions pharmaceutiques, qui a été suivi d'ateliers destinés à examiner les préoccupations relatives à la consolidation accrue du secteur.

Le règlement "est probablement une victoire pour Amgen", qui évitera tout paiement potentiel d'une indemnité de rupture, a déclaré Evan Seigerman, analyste principal de recherche chez BMO Capital Markets.

Avec Horizon, Amgen acquiert des médicaments qui ne seront pas affectés par les nouvelles exigences de négociation des États-Unis pour les médicaments vedettes, ainsi que par d'éventuels avantages fiscaux découlant du siège social d'Horizon en Irlande.

La FTC, dirigée par Lina Khan, une progressiste, a renoncé vendredi à s'opposer à l'accord de 27,8 milliards de dollars, stipulant des conditions de règlement qui reflètent largement l'offre faite par Amgen en juin de ne pas utiliser les médicaments d'Horizon contre les maladies rares, qui sont administrés par des professionnels de la santé, comme moyen de pression pour obtenir de meilleures conditions de vente pour les produits distribués dans les pharmacies.

SITUATION FISCALE

L'accord, qui devrait être conclu au début du quatrième trimestre, aidera Amgen à se diversifier, en ajoutant deux produits commerciaux - le traitement des maladies oculaires de la thyroïde Tepezza et le médicament contre la goutte Krystexxa - ainsi que des médicaments expérimentaux.

"Ils achètent essentiellement un portefeuille de médicaments orphelins", a déclaré à Reuters Yaron Werber, analyste chez TD Cowen. Les médicaments d'Horizon, ainsi que ceux qu'Amgen a acquis l'année dernière dans le cadre de l'opération ChemoCentryx, ne sont pas soumis à la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) promulguée par l'administration Biden en 2022, a expliqué M. Werber.

Le statut d'orphelin, qui comprend une période de commercialisation exclusive et des approbations potentiellement plus rapides, est accordé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour encourager le développement de médicaments pour des maladies rares.

L'IRA exige que le programme de santé américain Medicare, qui couvre 66 millions de personnes, négocie, pour la première fois, les prix des médicaments pour lesquels il dépense le plus. Les médicaments pour les maladies rares sont toutefois exemptés.

La liste récemment publiée des dix premiers médicaments soumis à des négociations de prix comprend l'Enbrel, le médicament d'Amgen contre l'arthrite, dont les ventes ont atteint 4,1 milliards de dollars en 2022.

Dans une note de recherche récente, Michael Yee, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'IRA pourrait encourager la conclusion d'autres accords pharmaceutiques, les grandes entreprises cherchant à éviter l'exposition à l'assurance-maladie et à se tourner vers des sociétés plus petites ayant des portefeuilles de médicaments pour des maladies rares.

L'industrie pharmaceutique a prévenu que la nouvelle loi aurait des conséquences inattendues, notamment en incitant les fabricants de médicaments à mettre au point des traitements biologiques complexes plutôt que des médicaments synthétisés chimiquement, plus faciles à fabriquer.

Les analystes ont déclaré que l'accord avec Horizon pourrait également améliorer la situation fiscale d'Amgen.

L'administration fiscale américaine a accusé Amgen d'avoir sous-payé des milliards d'euros d'arriérés d'impôts entre 2010 et 2015, principalement en attribuant ce qui aurait dû être un revenu imposable aux États-Unis à une unité de production de Porto Rico.

Les États-Unis ont largement supprimé les avantages fiscaux autrefois lucratifs dont bénéficiaient les entreprises pharmaceutiques à Porto Rico, un territoire américain.

Mais si un médicament est fabriqué en Irlande, l'un des plus grands exportateurs de médicaments au monde, les sociétés mères américaines peuvent réduire leurs impôts en transférant leurs bénéfices à une filiale de fabrication irlandaise.

Horizon offre à Amgen "une juridiction fiscale potentiellement plus avantageuse en ce qui concerne les usines de fabrication irlandaises...". Amgen dispose d'un nouveau processus de fabrication qu'elle pourrait éventuellement transférer là-bas", a déclaré M. Werber de Cowen. (Reportage de Deena Beasley ; rédaction de Peter Henderson et Paul Simao)