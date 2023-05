La FTC américaine intente une action en justice pour bloquer l'acquisition d'Horizon Therapeutics par Amgen pour un montant de 27,8 milliards de dollars

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle avait intenté une action en justice pour empêcher l'acquisition par Amgen Inc. de Horizon Therapeutics Plc, pour un montant de 27,8 milliards de dollars, ce qui constitue une mesure rare pour bloquer une grande opération pharmaceutique.

Dans sa plainte, la FTC affirme qu'Amgen serait en mesure de tirer parti de sa position de force auprès des compagnies d'assurance et des gestionnaires de prestations pharmaceutiques qui veulent avoir accès à ses médicaments vedettes pour faire pression sur eux afin d'obtenir des conditions favorables pour les deux produits clés d'Horizon - le traitement de la maladie thyroïdienne de l'œil Tepezza, qui connaît une croissance rapide, et le médicament contre la goutte Krystexxa.

L'argument de la FTC contre l'accord est plus large que les préoccupations soulevées par d'autres accords pharmaceutiques récents. Dans ces cas, l'autorité de régulation a mis en évidence des chevauchements thérapeutiques entre les entreprises et a autorisé les opérations après avoir exigé la cession de l'un des médicaments.

Amgen a déclaré dans un communiqué qu'elle était déçue par la décision de la FTC et qu'elle estimait avoir "démontré de manière écrasante" que l'opération ne posait pas de problèmes légitimes de concurrence. La biotech californienne, qui espérait conclure l'opération au cours du premier semestre de cette année, a déclaré qu'elle travaillerait avec le tribunal pour achever la transaction d'ici à la mi-décembre.

Le procès a fait chuter le cours de l'action d'Horizon de plus de 15 % et a également fait baisser les actions des sociétés de biotechnologie Seagen Inc et Prometheus Biosciences, qui ont récemment conclu des accords en vue de leur rachat par les grands fabricants de médicaments Pfizer Inc et Merck & Co, respectivement.

"La FTC a fait part de sa détermination à examiner plus attentivement les fusions dans le secteur pharmaceutique", a déclaré William Kovacic, ancien commissaire de la FTC, dans un courriel. Selon lui, la décision de la Commission de tenter de bloquer l'opération, plutôt que de rechercher un règlement, suggère que la FTC ne pense pas que les règlements précédents aient réglé de manière adéquate les problèmes de concurrence perçus.

Amgen a annoncé son intention d'acheter Horizon en décembre, affirmant que ses médicaments contre les maladies rares lui proposeraient une certaine protection contre les dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) relatives à la fixation des prix des médicaments, qui visent les médicaments les plus largement utilisés par le régime d'assurance maladie Medicare du gouvernement.

Un mois plus tard, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a écrit à la présidente de la FTC, Lina Khan, pour lui demander d'examiner l'opération à la recherche de violations des règles antitrust et de s'y opposer si l'agence en trouvait.

Dans sa lettre, Elizabeth Warren indique que Tepezza coûte près de 433 000 dollars par traitement et souligne que les deux entreprises ont l'habitude d'augmenter les prix de leurs médicaments.

Amgen estime que les revenus générés par les médicaments Horizon contribueront à compenser la concurrence accrue qui a érodé les ventes d'Enbrel, son médicament phare contre la polyarthrite rhumatoïde. D'autres médicaments clés du portefeuille d'Amgen, tels que le traitement du psoriasis Otezla, risquent de perdre la protection de leur brevet au cours des prochaines années.

La FTC, qui compte actuellement trois commissaires démocrates, a voté par 3 voix contre 0 en faveur de la contestation de l'accord Amgen-Horizon.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, estime que les arguments de la FTC sont "trop larges et, au mieux, hypothétiques", et s'attend à ce que l'accord soit finalement conclu. Il a néanmoins indiqué que le rachat de Seagen par Pfizer, pour un montant de 43 milliards de dollars, pourrait faire l'objet d'une contestation similaire.

Michael Yee, analyste chez Jefferies, a déclaré que les fabricants de médicaments pourraient modifier leur façon de considérer les cibles de fusions et d'acquisitions sur la base de cette affaire de la FTC et privilégier les petites entreprises ou celles dont les produits sont encore en phase d'essais cliniques.

Les actions de certaines entreprises considérées comme des cibles potentielles d'acquisition, telles que Sarepta Therapeutics et BioMarin Pharmaceutical, étaient en baisse de plus de 3 %.

La dernière grande opération pharmaceutique approuvée par la FTC a été l'acquisition d'Alexion Pharma par AstraZeneca pour 39 milliards de dollars en avril 2021, environ deux mois avant la nomination de M. Khan par l'administration Biden.