Les efforts de la FTC pour stopper le rachat d'Horizon par Amgen se heurtent à un obstacle de taille

La Federal Trade Commission (FTC) est confrontée à une bataille difficile dans sa lutte contre l'acquisition d'Horizon Therapeutics par Amgen Inc. pour 27,8 milliards de dollars, avec un argument non testé devant un juge nommé par Trump, ont déclaré trois experts en matière d'ententes et d'abus de position dominante.

En outre, la plainte de la FTC, dévoilée mardi en fin de journée, exprime des inquiétudes quant aux accords conclus entre les entreprises pharmaceutiques qui accordent des remises aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques et aux assureurs en échange d'un accès plus facile à leurs médicaments pour leurs clients.

Cela semble aller à l'encontre de la pratique de la FTC qui consiste à empêcher les entreprises d'utiliser leur pouvoir de marché pour faire grimper les prix.

"Chaque fois qu'une plainte avance une nouvelle théorie, la bataille est ardue", a déclaré Katie Funk, avocate spécialisée dans les affaires antitrust chez Baker, Donelson, ajoutant qu'ils devront convaincre le juge que "les effets anticoncurrentiels allégués ne sont pas sans fondement, mais qu'ils sont sérieux et substantiels".

L'action en justice de la FTC a suscité l'inquiétude des investisseurs qui avaient écarté le risque antitrust de l'opération d'Amgen en raison du chevauchement limité de ses activités avec celles d'Horizon. Ils craignent à présent que d'autres opérations potentielles dans le secteur des médicaments - où de nombreuses petites entreprises sont rachetées par des géants du secteur - ne soient compromises.

La FTC pourrait également avoir du mal à convaincre le juge chargé de l'affaire, le juge John Kness, qui a été nommé à la Cour par l'ancien président Donald Trump. Bien que l'on ne sache pas exactement comment le juge Kness envisagera l'affaire, les juges nommés par des présidents républicains sont généralement considérés comme plus favorables aux entreprises dans leur approche.

Certains experts antitrust ont déclaré qu'ils avaient besoin de voir les preuves fournies par la FTC et la solidité de sa plainte avant de se prononcer sur l'issue de l'affaire.

Dans sa plainte, la FTC a déclaré qu'elle pensait qu'Amgen pourrait tirer parti de ses grandes ventes de médicaments pour faire pression sur les compagnies d'assurance et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques afin qu'ils favorisent les deux produits clés d'Horizon - le Tepezza, traitement de la maladie thyroïdienne de l'œil en plein essor, et le Krystexxa, médicament contre la goutte - par rapport à des concurrents potentiels.

La FTC a déclaré qu'elle avait intenté une action en justice au nom des patients qui avaient besoin de traitements coûteux pour des maladies graves et qui risquaient d'être lésés par l'accord. "Notre plainte est fermement ancrée dans une loi antitrust de longue date et nous sommes impatients de présenter nos arguments devant le tribunal", a déclaré un porte-parole de la FTC.

AMGEN PROPOSE UN REMÈDE

Amgen a déclaré mardi avoir proposé une offre à la FTC dans l'espoir de résoudre le problème. "Nous nous sommes engagés à ne pas regrouper les produits Horizon qui posent problème", a déclaré Amgen dans un communiqué.

Ce type d'engagement, souvent appelé remède comportemental, n'a plus la cote auprès des autorités antitrust qui ne considèrent pas ces accords comme efficaces.

La difficulté pour la FTC réside dans le fait que les négociations entre les gestionnaires de prestations pharmaceutiques et les fabricants de médicaments aboutissent souvent à une baisse des prix des médicaments, a déclaré Andre Barlow de Doyle, Barlow and Mazard, PLLC.

"La FTC devra surmonter un obstacle de taille avec cette plainte", a-t-il déclaré. "Les lois antitrust ne condamnent pas la baisse des prix, elles l'encouragent.

Seth Bloom, du cabinet Bloom Strategic Counsel, a reconnu que la théorie de la FTC était nouvelle, mais a déclaré qu'il n'était pas certain de la manière dont l'affaire serait jugée.

"Ce sont des préoccupations valables que la FTC a soulevées, mais ce qu'un tribunal fera à ce sujet est incertain", a-t-il déclaré. "Le fait qu'il s'agisse d'un juge nommé par Trump, dont on s'attendrait à ce qu'il soit plus conservateur, laisse penser que la FTC aura plus de mal à s'en sortir." (Reportage de Diane Bartz ; Rédaction de Sonali Paul)