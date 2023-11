Amicorp FS (UK) plc est une société basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la fourniture de services d'administration de fonds, de création et de structuration de fonds pour des fonds d'investissement traditionnels et alternatifs. Son secteur d'activité comprend l'administration de fonds, l'externalisation des processus d'affaires et les services de réglementation et de conformité. Elle fournit des services d'administration de fonds, des rapports réglementaires, des services fiduciaires et des alternatives de soutien commercial à multiples facettes pour les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les family offices qui investissent dans des actions cotées ou non cotées, des instruments financiers, des projets, l'immobilier et diverses catégories d'actifs au niveau local ou mondial. Elle fournit également des services administratifs et fiduciaires à des structures spéciales associées à des structures de fonds ou à des entités qui investissent passivement dans des instruments financiers. Ses filiales comprennent Amicorp Fund Services Asia Limited, Amicorp Fund Services (Asia) Pte. Ltd. et Administratoria de Fondos de Inversion Amicorp S.A.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds