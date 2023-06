Amigo en hausse ; Costain en hausse après une chute

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Amigo Holdings PLC, a plus que doublé sur la journée à 0,70 pence, avec une fourchette de 12 mois de 0,14 à 7,00 pence. Les actions ont clôturé à 0,32 pence jeudi. La société accepte un accord d'exclusivité avec Michael Fleming pour explorer la recherche et la réalisation d'un investissement par emprunt. Le fournisseur de crédit à coût moyen note que Fleming est un financier et un actionnaire. L'annonce intervient après que la société ait déclaré avoir entamé une liquidation solvable ordonnée en mars après un processus de levée de fonds infructueux. Amigo a toutefois tempéré les attentes, en avertissant qu'"il reste des obstacles importants à la mise à disposition de nouveaux capitaux pour l'entreprise".

Costain PLC, en hausse de 1,1% à 47,60 pence, fourchette de 12 mois 32,10p-61,80p. L'action récupère une fraction de la chute de 13% subie jeudi. L'entreprise de construction d'infrastructures a déclaré jeudi qu'elle avait été retirée d'un projet d'infrastructure britannique. Elle a convenu avec National Highways que sa participation au projet d'amélioration de l'A66 Northern Trans-Pennine "prendra fin de manière organisée et gérée". "Costain est l'une des quatre parties impliquées dans l'A66 et ce projet a été inclus dans notre liste de soumissionnaires préférés. Cette décision n'a donc aucun impact sur le carnet de commandes du groupe", a rassuré l'entreprise jeudi.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

DWF Group PLC, en baisse de 1,7% à 51,10p, fourchette de 12 mois 51,10p-109,00p. L'action a atteint son plus bas niveau sur 12 mois vendredi, et n'a pas réussi à enregistrer une hausse quotidienne du prix de l'action depuis mardi dernier, lorsque les actions ont augmenté de 2,9 %. La série de pertes subies par l'entreprise juridique est survenue après qu'elle ait annoncé une croissance de son chiffre d'affaires annuel. Elle a déclaré la semaine dernière qu'elle prévoyait de déclarer un revenu net d'environ 380 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, soit une croissance d'environ 8,5 %. Les actions ont baissé de 20 % depuis le 30 mai.

