Amigo remercie la FCA après avoir renoncé à une amende de 72,9 millions GBP

(Alliance News) - Amigo Holdings PLC a remercié mardi la Financial Conduct Authority britannique d'avoir publiquement consigné Amigo Loans Ltd pour avoir omis de procéder à des vérifications adéquates de l'accessibilité financière des emprunteurs et des garants.

Les actions de la société ont augmenté de 34% à 3,52 pence chacune à Londres mardi matin.

La FCA a déclaré qu'elle aurait imposé une amende de 72,9 millions de GBP, mais qu'Amigo a démontré que cela lui causerait de graves difficultés financières. "Une amende aurait également menacé la capacité d'Amigo à respecter ses engagements envers un plan d'arrangement sanctionné par la Haute Cour, qui vise à verser des réparations aux clients", a expliqué la FCA.

Le régulateur financier a ajouté qu'entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2020, Amigo n'avait pas mis en place des processus appropriés pour s'assurer qu'elle évaluait correctement les circonstances de l'emprunteur et du garant avant d'approuver un prêt. Cela a entraîné un "risque élevé de préjudice pour les consommateurs, tant pour les emprunteurs que pour les garants."

Amigo propose des prêts avec caution destinés aux consommateurs qui ne peuvent pas obtenir de financement auprès des créanciers traditionnels, en raison de leur situation ou de leur historique de crédit.

Le prêt avec garant signifie que la personne qui demande le prêt doit demander à une autre personne, généralement un membre de la famille ou un ami, de garantir que si l'emprunteur est incapable de rembourser le prêt, le garant effectuera ce paiement au nom de l'emprunteur. Pour qu'un prêt soit approuvé, les emprunteurs et les garants doivent passer les contrôles d'accessibilité financière d'Amigo.

Cependant, la FCA a déclaré que les évaluations d'Amigo étaient "inadéquates".

Elle a expliqué : "Les décisions de prêt d'Amigo reposaient en grande partie sur l'utilisation d'un système informatique complexe avec un haut degré d'automatisation. Cependant, des problèmes de conception et des contrôles insuffisants ont fait que le système informatique a traité des demandes de prêt dans des circonstances où il était potentiellement inabordable pour le client. Bien que le système ait soulevé des drapeaux pour une révision manuelle dans certains cas, souvent le personnel ne prenait pas suffisamment en compte les informations fournies par les clients ou ne vérifiait pas les informations qui leur étaient données avant d'approuver un prêt."

La FCA a noté que ces défaillances signifiaient qu'il y avait un risque accru que les garants doivent intervenir. L'organisme de réglementation a constaté qu'un garant sur quatre d'Amigo a dû intervenir et effectuer des paiements pour aider les emprunteurs en difficulté à un moment donné pendant la durée du prêt.

L'enquête a également révélé qu'Amigo n'avait pas tenu de registres adéquats de ses processus commerciaux historiques. Elle a également supprimé par négligence les comptes de messagerie des anciens membres du personnel, ce qui a entravé l'enquête de la FCA.

"Amigo n'a pas réussi à évaluer correctement le caractère abordable de ses prêts, en particulier pour les consommateurs vulnérables, comme nos règles l'exigent. Cela a conduit à des prêts inabordables pour certains et a obligé les garants à intervenir", a déclaré Mark Steward, directeur exécutif de l'application et de la surveillance du marché à la FCA.

Mardi, Amigo a déclaré que son nouveau conseil d'administration et sa direction ont coopéré avec l'enquête de la FCA. Elle a ajouté qu'elle acceptait les conclusions et que, sans sa situation financière actuelle, elle aurait été soumise à une amende de 72,9 millions de GBP.

La société a noté que cela marque une "étape importante" pour la société, car elle met un terme aux problèmes hérités.

Amigo a expliqué que depuis le début de la mesure d'exécution en 2020, l'entreprise a "complètement changé" et l'équipe de direction "substantiellement rafraîchie." "Cette approche a permis à Amigo de réfléchir aux comportements passés et de développer sa nouvelle proposition commerciale, RewardRate, qui intègre pleinement les leçons apprises", a-t-elle ajouté.

Le directeur général Danny Malone a déclaré : "Je tiens à présenter à nouveau mes excuses à tous les clients impactés pour les manquements passés dans les pratiques de prêt qui ont eu lieu au cours de la période 2018-2020. En tant que nouveau conseil d'administration et nouvelle équipe de direction, nous acceptons pleinement les leçons qui devaient être tirées pour l'avenir et notre objectif reste de reconstruire une entreprise qui offre de meilleurs résultats pour les clients, soutenus par des contrôles de prêt plus solides et une meilleure culture.

"La décision de la FCA en octobre 2022 de permettre à Amigo de recommencer à prêter sur une base pilote reflète le changement significatif qui a été entrepris dans l'entreprise, et nous voudrions remercier la FCA pour avoir travaillé de manière constructive avec nous. La conclusion de cette enquête nous permet de tirer un trait sur ces problèmes historiques de prêt alors que nous cherchons à décrocher le capital nécessaire pour l'avenir."

En novembre, Amigo a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 30 septembre, elle a subi une perte avant impôts de 12,7 millions de GBP, contre un bénéfice de 2,1 millions de GBP au cours de la même période l'année dernière. Le revenu a chuté à 15,8 millions de GBP, contre 56,5 millions de GBP, car il n'y a pas eu de nouveaux prêts au cours de la période. Le nombre de clients a diminué de plus de moitié, passant de 102 000 l'année dernière à 49 000.

Elle a dû faire face à des dépenses liées aux plaintes d'une valeur de 11,3 millions GBP, contre 5,3 millions GBP l'année dernière, et à des dépenses administratives et d'exploitation de 15,9 millions GBP, contre 13,5 millions GBP.

Amigo a recommencé à prêter en octobre 2022, après la fin de la période, suite à l'approbation de la Financial Conduct Authority pour la poursuite d'une phase pilote.

