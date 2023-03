La filiale d'Amigo Holdings cesse immédiatement d'accorder des prêts dans le cadre de sa liquidation

(Alliance News) - Amigo Holdings PLC a déclaré jeudi que sa filiale commerciale Amigo Loans Ltd cessera immédiatement de prêter et fermera ses portes.

Le fournisseur de crédit à coût moyen, basé à Bournemouth, en Angleterre, a déclaré que la liquidation de l'entreprise durera environ 12 mois, au cours desquels les prêts existants continueront d'être collectés.

Amigo Holdings a déclaré avoir pris cette décision "difficile" après avoir conclu qu'un nouveau plan d'arrangement, suivi d'une augmentation de capital moins importante, était "hautement improbable". Cela signifierait que les coûts associés importants causeraient un "préjudice évitable" à ses créanciers dans le cas où le nouveau plan et l'augmentation de capital n'aboutiraient pas.

Le plan d'arrangement d'Amigo a été approuvé par la Haute Cour en mai de l'année dernière, sous réserve de la réalisation d'une augmentation de capital de 19:1 avant le 26 mai 2023, ainsi que d'une contribution de 15 millions de livres sterling au fonds du plan pour le redressement des créanciers.

Suite à l'annonce faite au début du mois que la société n'avait pas reçu suffisamment d'intérêt de la part d'investisseurs potentiels pour couvrir les 45 millions de livres sterling de capitaux propres nécessaires, Amigo a déclaré que le plan d'arrangement passerait à la solution de repli d'une liquidation.

Le directeur général, Danny Malone, a déclaré : "C'est un jour très triste pour Amigo : "C'est un jour très triste pour tous nos employés qui ont travaillé très dur pour résoudre les problèmes de prêts historiques et reconstruire un nouvel Amigo, ainsi que pour nos actionnaires et les autres parties prenantes qui nous ont soutenus. C'est également un triste jour pour les créanciers qui doivent être indemnisés et qui recevront désormais un niveau de compensation en espèces inférieur à celui qu'ils auraient reçu si les nouvelles conditions commerciales avaient été remplies".

Les actions d'Amigo Holdings ont baissé de 81% à 0,34 pence à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

