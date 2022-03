Le FTSE 100 atteint son plus bas niveau depuis plus de 5 mois, la flambée du pétrole alimentant les craintes d'inflation.

L'indice FTSE 100 a chuté de 0,8 % pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2021, les valeurs financières et les valeurs de consommation de base menant les pertes.

Les prix du pétrole ont grimpé à 130 dollars le baril après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dimanche que les États-Unis et leurs alliés européens envisagent d'interdire les importations de pétrole russe, et après des retards dans les négociations iraniennes. [O/R]

Toutefois, les valeurs énergétiques et minières, qui ont bondi respectivement de 5,1 % et de 2,3 %, ont permis de limiter les pertes supplémentaires de l'indice de référence des matières premières.

L'indice des moyennes capitalisations à vocation domestique a chuté de 2,3 %, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs étant les plus touchées.