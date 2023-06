Les actions d'Amigo ont plus que doublé à la suite de l'annonce d'un possible investissement par emprunt

(Alliance News) - Amigo Holdings PLC a déclaré vendredi avoir conclu un accord d'exclusivité avec Michael Fleming afin d'étudier la possibilité de trouver et de réaliser un investissement par emprunt dans la société ou ses filiales.

Les actions d'Amigo ont bondi en réaction, passant de 0,31 pence jeudi à 0,75 pence vendredi matin à Londres.

La période d'exclusivité court jusqu'au 6 septembre.

Le fournisseur de crédit à coût moyen basé à Bournemouth, en Angleterre, a déclaré que M. Fleming était un financier et un actionnaire.

L'annonce intervient après que la société a déclaré avoir entamé une liquidation solvable ordonnée en mars après un processus prolongé et infructueux de levée de fonds, et a tempéré les attentes vendredi.

"Les actionnaires doivent noter qu'il reste des obstacles importants à la mise à disposition de nouveaux capitaux pour l'entreprise. En outre, l'établissement d'une nouvelle entreprise et la création potentielle de valeur pour les actionnaires à plus long terme comportent des risques d'exécution importants et nécessiteront l'approbation des autorités de réglementation. Le conseil d'administration reconnaît qu'il y a très peu de chances que les discussions liées à cet accord aboutissent", a déclaré M. Amigo.

