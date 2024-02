AMITA HOLDINGS CO.,LTD. est une société basée au Japon qui exerce des activités liées à l'environnement. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur des ressources terrestres s'occupe de la fabrication de ressources terrestres, des opérations de recyclage et de la vente de ressources. Le secteur des solutions environnementales fournit des services de conseil, d'inspection et de recherche en matière d'environnement, ainsi que des services liés à la certification du conseil de gestion forestière et du Marine Stewardship Council (MSC).

Secteur Services et équipements environnementaux