AMJ Land Holdings Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités de développement immobilier et de production d'énergie. Les secteurs de la société comprennent l'immobilier, la production d'énergie éolienne et l'investissement. Le développement immobilier comprend l'aménagement d'un terrain de 12 acres par la construction de sept tours comprenant environ 700 appartements résidentiels dans le cadre de son projet GREENS en coentreprise. Son autre projet "GREEN VILLE", en cours, concerne la construction d'un complexe résidentiel et commercial d'une superficie vendable d'environ deux millions de pieds carrés. La société est également engagée dans la production et la vente d'électricité dans ses trois centrales éoliennes d'une capacité de production totale d'environ 4,6 mégawatts (MW), situées à Satara et Sangli dans l'État du Maharashtra.

Secteur Développement et opérations immobilières