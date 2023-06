Le conditionnement avancé d'Amkor permet de créer la voiture du futur

Amkor Technology, Inc. (Nasdaq : AMKR), l'un des principaux fournisseurs de services de conditionnement et de test de semi-conducteurs et N° 1 sur le marché OSAT automobile, innove en matière de conditionnement avancé pour permettre la construction de la voiture du futur.

L'évolution de l'expérience automobile améliorée a été spectaculaire au cours des dernières années, comme en témoignent les ventes de semi-conducteurs dans le domaine automobile. En 2015, le marché des semi-conducteurs pour l'automobile représentait environ 30 milliards de dollars. Il a plus que doublé depuis lors en atteignant 68 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années à un taux de croissance annuel composé de l'ordre de 10 %, ce qui représente l'un des segments à plus forte croissance de l'industrie des semi-conducteurs. Cette augmentation est le résultat d'une demande accrue de fonctionnalités autonomes, de systèmes de contrôle numérique et d'électrification des véhicules. En tant que leader sur le marché OSAT automobile, doté de plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie automobile et d'une vaste couverture géographique soutenant les chaînes d'approvisionnement mondiales et régionales, Amkor est très bien positionné pour profiter de la croissance liée à l'accélération du contenu des semi-conducteurs dans les véhicules.

L'évolution vers les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et l'autonomie complète - induite par la législation régionale et la préférence des consommateurs - a conduit les constructeurs automobiles à installer des fonctions de sécurité et de commodité améliorées de série dans les modèles de base. Les solutions de conditionnement avancé comprennent des systèmes d'aide à la conduite pour automatiser certains aspects de la conduite comme l'aide au stationnement, le positionnement sur la voie de circulation et la prévention des collisions. Les technologies ADAS utilisent de multiples capteurs tels que des radars, des LIDAR, des ultrasons et des capteurs d'images pour améliorer la sécurité du véhicule. Alors que le pontage reste l'interconnexion dominante pour les boîtiers automobiles, les modules ADAS utilisent de plus en plus des technologies d'interconnexion avancées telles que le flip chip BGA, le wafer level fan-out et le flip chip CSP. Les nœuds de silicium avancés se développent rapidement pour les processeurs ADAS, avec 7 nm déjà en production chez Amkor et des solutions 5 nm qui devraient être rapidement adoptées dans les applications automobiles.

Au volant, les consommateurs veulent une expérience immersive et interactive qui soit à la fois divertissante et informative. Pour répondre à la demande de ce centre de contrôle numérique, Amkor continue de développer des solutions avancées d'infodivertissement et de télématique qui offrent une connectivité transparente, des interfaces intuitives et des expériences personnalisées. Ces solutions comprennent des puces, des systèmes intégrés, des MEMS et des capteurs qui permettent des fonctions avancées comme des affichages sur écran et des affichages frontaux, des systèmes de navigation et des systèmes de communication du véhicule avec tout.

Le passage à l'électrification des véhicules gagne rapidement du terrain, les gouvernements du monde entier mettant en œuvre des politiques visant à réduire les émissions et à promouvoir le transport durable. Amkor répond à cette demande croissante avec des solutions xEV qui gèrent la conversion d'énergie de la batterie vers les moteurs électriques et des solutions de transmission utilisées pour gérer et réduire la consommation de carburant et les émissions dans les véhicules non électriques. Amkor continue à soutenir l'industrie en fournissant des conditionnements avancés pour les dispositifs et modules de puissance en carbure de silicium et les technologies MEMS afin de répondre aux besoins des véhicules durables et efficaces, aujourd'hui et demain.

Amkor est le marché OSAT N° 1 de l'automobile avec plusieurs décennies d'expérience dans l'automobile. Grâce à des sites de fabrication situés de manière stratégique en Europe, au Japon et en Asie du Sud-Est - notamment son centre d'excellence R&D en Corée - Amkor continue d'investir dans l'automatisation des usines et d'autres activités de l'industrie 4.0 qui permettent de répondre aux exigences rigoureuses de performance et de fiabilité de l'industrie automobile. En tant qu'entreprise ayant son siège aux États-Unis, Amkor est bien positionnée pour ajouter des solutions automobiles, notamment la fabrication de modules de puissance, aux États-Unis à mesure que le marché arrivera à maturité. Le soutien mondial et la présence locale d'Amkor lui permettent d'aider les fabricants automobiles régionaux à maîtriser leur chaîne d'approvisionnement et à fournir les solutions automobiles de nouvelle génération qui les aideront à rester concurrentiels.

« Amkor est un partenaire de confiance de longue date et leader historique de l'industrie automobile », a déclaré Kevin Engel, vice-président exécutif des unités commerciales d'Amkor. « C'est le résultat de notre investissement permanent dans l'infrastructure et la R&D, de notre volonté d'être QualityFIRST et de notre leadership technologique qui nous positionne de manière unique pour contribuer à créer les voitures du futur ».

« Les systèmes de conduite avancés des véhicules d'aujourd'hui nécessitent une plus grande puissance de traitement à mesure que l'industrie évolue vers des véhicules définis par logiciel, ce qui demande des plateformes technologiques avancées très complexes avec un conditionnement robuste », a déclaré Gary Hicok, vice-président senior du hardware et systèmes automobiles chez NVIDIA. « Ses capacités de conception et de conditionnement sophistiquées font d'Amkor un fournisseur fiable de technologie du conditionnement automobile ».

Pour en savoir plus sur les capacités d'Amkor dans l'industrie automobile, veuillez visiter le site à l'adresse suivante amkor.com/automotive/.

À propos d’Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de services externalisés du conditionnement et de test de semi-conducteurs. Fondée en 1968, Amkor a été la première entreprise à externaliser le conditionnement et le test des circuits intégrés et, aujourd'hui, c'est un partenaire de fabrication stratégique pour les plus grandes entreprises de semi-conducteurs, les fonderies et équipementiers électroniques du monde. La base opérationnelle d'Amkor comprend des sites de production, des centres de développement de produits et des bureaux de vente et d'assistance situés dans les principales régions de production électronique en Asie, en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, allez sur le site Web amkor.com.

