Amkor Technology, Inc. est un fournisseur de services externalisés d'emballage et de test de semi-conducteurs. La société est engagée dans l'externalisation de services d'emballage et de test de semi-conducteurs. Les services d'emballage et de test de la société sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des applications et des puces, y compris le type de technologie d'interconnexion requis, la taille, l'épaisseur et les performances électriques, mécaniques et thermiques. Elle fournit des services d'emballage et de test clés en main, y compris des services de bump, de sonde, de broyage arrière, de conception d'emballage, d'emballage, de test au niveau du système et de test final, ainsi que des services de livraison par baisse. La société propose ses services aux fabricants de dispositifs intégrés (IDM), aux sociétés de semi-conducteurs sans usine, aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fonderies sous contrat. La société permet aux fabricants de dispositifs intégrés d'externaliser les services d'emballage et de test, et de concentrer leurs investissements sur leurs compétences de base, telles que la fabrication de silicium.