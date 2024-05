AMMB Holdings Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la banque de détail, la banque d'affaires (BB), la banque de gros, la banque d'investissement, la gestion de fonds, l'assurance, le financement de groupe et autres. Le segment de la banque de détail offre des produits et des solutions financières qui comprennent le financement automobile, la gestion de patrimoine, les services d'envoi de fonds et les dépôts. Le segment BB est axé sur les petites et moyennes entreprises et comprend les services bancaires aux entreprises et les services bancaires commerciaux. Le segment Wholesale Banking comprend les services bancaires aux entreprises, la trésorerie du groupe et les marchés. Le segment Investment Banking fournit une gamme de solutions et de services intégrés. Le segment de la gestion de fonds gère une gamme de mandats d'investissement et de fonds communs de placement à travers le spectre risque-rendement pour les particuliers, les entreprises et les institutions, et fournit des services de soutien à la distribution de fonds pour les distributeurs institutionnels. Le secteur de l'assurance propose une large gamme de produits d'assurance générale.

Secteur Banques