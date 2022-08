Exclusif - Le président de la Hong Leong Bank de Malaisie étudie différentes options pour sa participation dans la banque - sources

Le conglomérat Hong Leong Financial Group Bhd, contrôlé par Quek, détient une participation de 62 % dans la Hong Leong Bank, le quatrième plus grand créancier du pays avec une valeur marchande de 10 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Hong Leong Bank et Hong Leong Financial n'ont pas répondu aux multiples questions envoyées par Reuters et il n'y a pas eu non plus de réponse de Quek aux questions envoyées par la banque.

Il n'était pas immédiatement clair si Quek a présélectionné des candidats pour une fusion potentielle ou s'il a décidé du montant de la participation qu'il pourrait vendre.

Une fusion potentielle pourrait annoncer une consolidation du secteur bancaire malaisien à un moment où une poignée de banques numériques se préparent à lancer leurs services dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Les sources ont déclaré que le geste de Quek intervient alors que les actions de la banque ont fortement augmenté cette année et qu'il envisage les questions de succession.

Les actions de Hong Leong ont atteint un record en juin et ont récupéré 17 % depuis leur plus bas niveau de cinq mois atteint en novembre, dépassant les gains de l'indice KL Finance.

STAKE MINORITAIRE

Les sources ont averti qu'aucune proposition formelle n'était en cours pour la Hong Leong Bank et que Quek n'a pas encore pris de décision sur sa prochaine action.

Toute vente potentielle de la Hong Leong Bank par Quek, dont la valeur nette a été estimée cette année par le magazine Forbes à 10 milliards de dollars - ce qui en fait le deuxième homme le plus riche de Malaisie après l'investisseur immobilier Robert Kuok - devrait se faire pour une participation minoritaire, ont ajouté deux des sources.

Les banques en Malaisie sont tenues de demander l'approbation de la banque centrale du pays avant d'engager des discussions formelles avec des parties pour des transactions potentielles impliquant le transfert d'une participation.

Certaines des moyennes et grandes banques du pays ont mené des discussions de fusion il y a plus de cinq ans, dans le but de consolider le secteur, mais des négociations difficiles et des considérations politiques ont bloqué le processus, selon des banquiers familiers de la question.

Les banquiers affirment que les pertes d'emplois potentielles sont l'une des principales pierres d'achoppement de toute fusion dans ce secteur surpeuplé.

En 2014, la RHB Bank, quatrième banque du pays en termes d'actifs, et sa rivale AMMB Holdings, plus petite, ont abandonné leurs projets de fusion après avoir échoué à s'entendre sur les conditions.

Quek a acheté la Hong Leong Bank, qui a affiché un bénéfice net record pour l'année se terminant en juin 2021, via le Hong Leong Financial Group en 1994. Elle possède des succursales à Singapour et à Hong Kong et des filiales à part entière au Vietnam et au Cambodge.