Le principal investisseur d'Ammo cherche à prendre le contrôle du conseil d'administration et nomme 7 nouveaux administrateurs.

Steve Urvan, qui possède 17 % de la société basée à Scottsdale, en Arizona, et siège au conseil d'administration, a proposé sept candidats au poste d'administrateur, dont lui-même, indique sa lettre aux autres actionnaires. Les candidats ont de l'expérience dans la fabrication d'armes à feu, le commerce électronique et les fusions et acquisitions.

M. Urvan a vendu GunBroker.com, une société qu'il a fondée et dirigée pendant plus de deux décennies, à Ammo en 2021 et pense que la société pourrait atteindre un milliard de dollars de ventes annuelles au cours des prochaines années en développant la plate-forme en ligne et en entrant dans de nouvelles catégories.

Ammo a annoncé ce mois-ci son intention de séparer sa fabrication et sa place de marché en ligne, 16 mois seulement après avoir conclu l'acquisition de GunBroker.com. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon M. Urvan, l'entreprise devrait adopter une nouvelle stratégie pour se transformer d'une entreprise de fabrication de munitions conventionnelle en une plate-forme de commerce électronique diversifiée. Il a reconnu qu'il prend "une mesure relativement extraordinaire pour un administrateur en poste" avec son projet de prendre le contrôle du conseil d'administration.

Les actionnaires pourront voter sur les administrateurs lors de l'assemblée annuelle de la société prévue plus tard cette année.

Il pense que les nouveaux administrateurs pourraient évaluer l'équipe de direction d'Ammo, réduire les coûts dans son segment des munitions, se concentrer davantage sur les opportunités à plus forte croissance dans le commerce électronique et envisager d'éventuelles acquisitions dans des domaines connexes, notamment les articles de sport, les vêtements et les articles de collection. À terme, il aimerait également séparer les rôles de PDG et de président, une tendance dans la gouvernance d'entreprise.

Avant qu'Ammo n'achète GunBroker.com, la société a affiché cinq années de pertes nettes en raison de l'augmentation des dépenses, écrit Urvan. Le cours de l'action d'Ammo a suivi celui de ses pairs, dégringolant de 47 % au cours des 52 dernières semaines. Les actions de la société rivale Clarus Corp ont chuté de 18 % et celles de Vista Outdoors de 29 % au cours de la même période.