AMMO, Inc. est un producteur verticalement intégré de munitions et de composants. La société est propriétaire de GunBroker.com, qui est un marché en ligne au service des industries des armes à feu et des sports de tir. La société opère à travers deux segments : Les munitions et la place de marché. Le segment des munitions est constitué de l'activité de fabrication de la société. Le segment est engagé dans la conception, la production et la commercialisation de munitions et de produits de composants de munitions. L'activité principale de la société en matière de munitions est intégrée verticalement avec une distribution multicanaux, y compris des clients directs aux consommateurs, des grossistes, des militaires et des forces de l'ordre. Sa gamme de produits comprend environ 60 articles, dont les munitions visuelles STREAK, une technologie brevetée. Le segment Marketplace se compose de la place de marché GunBroker.com. Dans son rôle de site d'enchères, GunBroker.com soutient la vente d'armes à feu, de munitions et d'accessoires de chasse/tirage.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense