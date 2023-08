AMN Healthcare Services, Inc. fournit des solutions de personnel de santé et des services de recrutement aux établissements de santé dans tout le pays. La société opère à travers trois segments : les solutions pour les infirmières et les professions paramédicales, les solutions pour les médecins et les dirigeants, et les solutions pour la technologie et la main-d'œuvre. Le secteur des solutions pour les infirmières et les professions paramédicales comprend les activités de la société en matière de recrutement d'infirmières en déplacement, y compris le recrutement international d'infirmières et le recrutement rapide d'infirmières, de recrutement en cas de disruptif, de recrutement local, de placement permanent international d'infirmières et de professions paramédicales, de recrutement de professions paramédicales et de solutions pour le cycle des recettes. Le secteur des solutions pour médecins et dirigeants comprend les activités de recrutement de médecins suppléants, de recrutement de dirigeants intérimaires dans le secteur de la santé, de recherche de cadres et de placement permanent de médecins. Le secteur des solutions technologiques et de main-d'œuvre comprend les services linguistiques, les systèmes de gestion des fournisseurs, l'optimisation de la main-d'œuvre, les soins virtuels, les solutions d'accréditation et les solutions externalisées.

Secteur Installations et services en soins de santé