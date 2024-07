Amneal Pharmaceuticals, Inc. a annoncé le lancement de FOCINVEZ, un produit injectable prêt à l'emploi. Contrairement aux autres versions du fosaprépitant, ce produit en flacon unidose ne contient pas de polysorbate 80, ne nécessite pas de reconstitution ni de dilution et peut être administré directement à partir du flacon à l'aide du crochet inclus. FOCINVEZ pour injection est indiqué chez les adultes et les enfants âgés de 6 mois et plus, en association avec d'autres agents antiémétiques, pour la prévention des nausées et vomissements aigus et retardés associés aux traitements initiaux et répétés de chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante (HEC), y compris le cisplatine à forte dose, et des nausées et vomissements retardés associés aux traitements initiaux et répétés de chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante (MEC).

FOCINVEZ dispose d'un code J unique attribué par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) pour faciliter le remboursement : J1434, Injection, fosaprépitant (focinvez), 1 mg, et est disponible en flacon de 150mg/50mL (3mg/mL).