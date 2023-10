AMOEBA annonce le démarrage des travaux de son usine biocontrôle USIBIAM à Cavaillon

AMOEBA annonce le démarrage des travaux de son usine biocontrôle USIBIAM à Cavaillon Chassieu (France), le 12 octobre 2023 - 08h45 - AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB), biotech industrielle en pré-commercialisation* spécialisée dans le traitement du risque microbiologique, développant un agent de biocontrôle pour le traitement des plantes en agriculture et un biocide biologique, et ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis pour son biocide biologique pour un usage dans les systèmes de refroidissement fermés et une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis pour un premier produit de biocontrôle (100% substance active), annonce le démarrage du chantier du projet industriel USIBIAM à Cavaillon conformément au calendrier annoncé. Quelques semaines après la signature de l'acte authentique, intervenue le 26 septembre dernier (cf. communiqué de presse du 22/09/2023), les travaux du projet industriel USIBIAM (Usine Biocontrôle Amoéba), supervisés par les ingénieurs GSE, ont été initiés en ce mois d'octobre et devraient durer jusqu'à fin 2024. Ce chantier mobilise déjà de nombreuses entreprises locales : TPK (Assainissement), Provençale de TP (Terrassement et travaux préparatoires), EBI Construction (Maçonnerie), Alpes Contrôles et Face. Situé au coeur de la Zone d'Activité des Hauts Banquets (Cavaillon, 84), ce site industriel moderne et éco-responsable sera destiné à produire l'agent de biocontrôle d'Amoéba, en vue de sa commercialisation annoncée pour 2025. A travers son projet industriel ambitieux, Amoéba se fixe l'objectif d'atteindre une capacité de production annuelle de 40 tonnes de substance active, garantissant le traitement de 100 000 hectares de terres agricoles. Une cérémonie en présence des élus locaux Pour marquer le démarrage de ce chantier d'envergure, ce mardi 10 octobre 2023, Fabrice Plasson, PDG d'Amoéba, accompagné de Roland Paul, Président de GSE, Gérard Daudet, Maire de Cavaillon et Président LMV Agglomération, Cathy Fermanian, Directrice Générale de Vaucluse Provence Attractivité, Bénédicte Martin, Vice-Présidente de la Région SUD PACA et Christian Guyard, Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse, ont posé la première pierre de l'usine de biocontrôle d'Amoéba. Communiqué de presse Adresse : 38 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU Société Anonyme au capital de 993 199,26 € RCS Lyon 523 877 215 Tel: +33 (0)4 26 69 16 00 - Email: contact@amoeba-nature.com LinkedIn: @amoeba-nature - Twitter: @AmoebaNature www.amoeba-nature.com L'événement, en présence des élus locaux, des représentants des collectivités territoriales, de la presse locale et des partenaires techniques du projet, a permis à Amoéba de présenter son ambition et ses engagements à large échelle dans sa nouvelle région d'implantation. « Sept ans après l'inauguration du centre de R&D industrielle de Chassieu, la pose de la première pierre du site industriel USIBIAM marque le démarrage d'une grande aventure pour Amoéba : celle de la réindustrialisation de la France par l'innovation. Au coeur de la première ZAC décarbonée de France, USIBIAM sera une référence de naturalité au service de la transition agricole et alimentaire. Nous sommes très heureux de cette nouvelle implantation en Vaucluse, au coeur de la Région Sud, et de célébrer cette étape majeure aux côtés de nos élus et partenaires qui contribuent collectivement à la réussite du projet d'Amoéba » exprime Fabrice Plasson, Président Directeur Général d'Amoéba. Plus d'informations sur USIBIAM sur le site d'Amoéba, rubrique « Projet Industriel » Ce projet est soutenu par France 2030. Adresse : 38 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU Société Anonyme au capital de 993 199,26 € RCS Lyon 523 877 215 Tel: +33 (0)4 26 69 16 00 - Email: contact@amoeba-nature.com LinkedIn: @amoeba-nature - Twitter: @AmoebaNature www.amoeba-nature.com À propos d'AMOÉBA : Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la protection des plantes et de la santé. Basée sur les propriétés naturelles de l'amibe Willaertia magna C2c Maky, notre solution biologique constitue une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) en circuits fermés aux Etats-Unis évalué à 200M€ (1) et sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 3 Mds€ (2), sur un marché global des fongicides chimiques estimé à 21 Mds€ (3). La commercialisation des produits biocides et phytosanitaires associés est sujette à l'obtention des autorisations réglementaires locales. *Fin 2022, Amoéba a obtenu l'approbation de sa substance active pour un usage biocide dans les TARs en circuits fermés et pour un usage en biocontrôle aux Etats-Unis. La substance a été recommandée pour approbation en usage biocontrôle à l'Europe par l'autorité autrichienne cette même année. La société est actuellement en phase de pré-commercialisation sur les applications biocide et protection des plantes et devrait commercialiser ses produits dès 2025. Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) Amoéba est cotée sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com. (1): Données Amoéba (2): Données IBMA (3): Données Amoéba À propos de GSE : Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge complète de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception / réalisation au service après-vente), et s'engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l'ouvrage. Le groupe GSE compte aujourd'hui 410 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine, et réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 570 millions d'euros en 2018. À propos de VPA : Née d'une volonté partagée entre le Département, les intercommunalités, les chambres consulaires et des organismes privés et publics et soutenue par la région Sud, Vaucluse Provence Attractivité a pour mission d'accroître la notoriété et le rayonnement des territoires de Vaucluse, en France comme à l'International, afin d'attirer touristes, talents et investisseurs. Avec l'objectif de promouvoir et renforcer les écosystèmes d'excellence, VPA détecte, soutient et accélère, grâce à l'appui de ses nombreux partenaires, l'implantation de nouvelles entreprises sur l'ensemble du Vaucluse. https://vaucluseprovence-attractivite.com. À propos de LMV : Gérard Daudet, Président de Luberon Monts de Vaucluse, et l'ensemble des élus de l'Agglomération, portent de forts enjeux stratégiques pour le développement économique de leur territoire. La zone d'activités des Hauts Banquets, aménagée sur 45 ha de la ville centre, Cavaillon, s'inscrit dans la stratégie de l'Opération d'Intérêt Régional Naturalité (OIR). Elle accueille des entreprises à forte valeur ajoutée, à l'image d'Amoéba, et promet la création, à terme de 1500 emplois. Outre ses ambitions en matière de développement et d'attractivité économiques, ce parc d'activités durable est aussi engagé dans le label Parc +, décerné par la Région SUD, qui récompense les projets les plus vertueux en matière d'environnement. https://www.luberonmontsdevaucluse.fr Adresse : 38 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU Société Anonyme au capital de 993 199,26 € RCS Lyon 523 877 215 Tel: +33 (0)4 26 69 16 00 - Email: contact@amoeba-nature.com LinkedIn: @amoeba-nature - Twitter: @AmoebaNature www.amoeba-nature.com Contacts : Amoéba Jean-François DOUCET Directeur Général Adjoint 04 81 13 05 61 jf.doucet@amoeba-nature.com Calyptus Relations investisseurs & Presse Nicolas HELIN / Mathieu CALLEUX 01 53 65 37 90 / 91 amoeba@calyptus.net

Communiqué