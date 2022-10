Amoeba : 19/10/22 - Amoéba retire son dossier biocide au Canada pour concentrer ses ressources sur les priorités stratégiques

COMMUNIQUE DE PRESSE

Amoéba retire son dossier biocide au Canada pour concentrer ses ressources sur les priorités stratégiques

Lyon (France), le 19 octobre 2022- 17h45 - AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB), producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de développement, annonce ne pas poursuivre l'instruction de son dossier biocide à base d'amibe vivante au Canada.

Compte tenu du risque réglementaire élevé de cette application, qui mobilise des ressources humaines et financières, Amoéba a décidé de retirer définitivement le dossier de demande d'homologation au Canada et de concentrer ses ressources sur les applications à faible risque réglementaire, principalement l'application biocontrôle qui a reçu des évaluations positives en Europe et aux États- Unis jusqu'à présent (voir les communiqués de presse du 25 avril 2022 et du 29 septembre 2022 respectivement) et l'application biocide dans les tours de refroidissement fermées aux Etats Unis (voir communiqué de presse du 10 aout 2022).

Amoéba poursuit également sa recherche et le développement d'autres usages de l'amibe, sous sa forme lysée non vivante, qui présente un risque règlementaire bien plus faible que la forme vivante, et donc des chances de succès élevés.

À propos d'AMOÉBA :

Créée en 2010, Amoéba est une société française basée à Chassieu (Lyon, France) spécialisée dans le traitement du risque microbiologique des ressources naturelles. Au cours des dix dernières années, Amoéba a développé une triple expertise scientifique, industrielle et commerciale autour de l'amibe Willaertia magna C2c Maky. Cette solution biologique constitue une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Md€ (1) ainsi que sur le marché américain du traitement de l'eau industrielle en circuits fermés. À terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (2) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits phytosanitaires, biocides et de santé sont soumis à l'obtention des autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur l'application biocontrôle pour la protection des plantes et ne commercialise aucun produit.

Amoéba est cotée sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA- PME. Plus d'informations sur www.amoeba-nature.com.

Contacts: Amoéba Calyptus Valérie FILIATRE Relations investisseurs & Presse Directeur Général Adjoint Nicolas HELIN / Mathieu CALLEUX 04 26 69 16 00 01 53 65 37 90 /91 v.filiatre@amoeba-nature.com amoeba@calyptus.net