Amoeba : Amoéba signe un accord de développement et de commercialisation non exclusif en Suisse avec STÄHLER pour son produit de biocontrôle en vigne

Le vignoble suisse présentant une grande diversité de cépages, le choix de STÄHLER, comme partenaire, s'est fait naturellement. Acteur de référence sur son marché domestique, spécialiste en particulier des cultures comme la vigne, l'arboriculture et le maraichage, cette société est déjà largement engagée dans le développement et la commercialisation de solutions de biocontrôle. Notre but commun est d'apporter, aux viticulteurs locaux, une solution efficace en matière de protection de

Le mildiou de la vigne est une des maladies principales dans le vignoble suisse. Son contrôle nécessite aujourd'hui des applications répétées de produits phytosanitaires. Le produit de biocontrôle d'AMOEBA a été testé pour la première fois par Stähler Suisse SA en 2020 dans 2 essais. Les résultats étaient très encourageants et il a été décidé de continuer les travaux d'essais et de développement. Le produit pourrait devenir un outil important pour la transformation envers une viticulture plus écologique. »

Amoéba s'est engagée de manière non exclusive avec STÄHLER concernant l'application vigne sur une durée de commercialisation de plusieurs années en Suisse, où le mildiou de la vigne est un important marché et la recherche de solutions de traitement durables un objectif fort pour toute l'agriculture helvétique.

Amoéba effectuera les tests règlementaires nécessaires à l'enregistrement de son produit et STÄHLER définira, par des essais complémentaires au champ, le positionnement marketing et commercial du produit.

Chassieu (France), le 18 décembre, 2020 - 8h30 - AMOÉBA (FR0011051598 - ALMIB), producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests, annonce la signature d'une « Term Sheet » avec STÄHLER SUISSE SA, portant sur le développement et la commercialisation de son produit de biocontrôle contre le mildiou de la vigne en Suisse.

la vigne sans impact sur l'environnement, » commente Fabrice PLASSON, Président Directeur Général de la société Amoéba.

À propos de STÄHLER SUISSE SA

Stähler Suisse SA est l'un des principaux distributeurs de produits phytosanitaires et de solutions de biocontrôle en Suisse, avec une spécialisation forte sur le raisin et autres fruits et légumes de valeur ainsi que sur toutes les grandes cultures. La mission de Stähler Suisse SA couvre le développement, l'homologation et la commercialisation de produits phytosanitaires pour les marchés professionnels et non professionnels. Stähler Suisse SA est une société suisse indépendante dont le capital est détenu par ses dirigeants, garantissant ainsi l'application d'une stratégie à long-terme pour la conduite de l'activité.

À propos d'AMOÉBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€ (1) sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€ (3). À terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun produit.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux États-Unis, Amoéba est cotée sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-biocide.com.

