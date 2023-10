Amoéba : des résultats 'probants' obtenus en cosmétique

Amoéba grimpe de presque 10% en Bourse de Paris ce mardi après avoir fait part de résultats 'probants' concernant une éventuelle utilisation de son lysat d'amibe pour des applications cosmétiques.



Dans le cadre de la recherche de nouvelles applications, la biotech dit avoir découvert, de manière inattendue, que le lysat de Willaertia magna C2c Maky pourrait avoir un intérêt cosmétique, une poste validée par deux études réalisées par des laboratoires spécialisés.



Ce lysat d'amibe pourrait être utilisé comme ingrédient cosmétique pour des usages cosmétiques comme la protection contre la mort cellulaire des cellules de la peau, le renouvellement cellulaire, la protection contre les UV, ou la protection contre le photo-vieillissement.



Amoéba souligne que ces effets l'ont conduit à déposer un brevet pour protéger l'utilisation du lysat dans le marché des produits cosmétiques, une industrie en pleine croissance mais en pleine remise en question du fait de l'origine chimique et de l'impact sanitaire et environnemental de ses ingrédients.



Les solutions biologiques d'Amoéba se concentraient jusqu'ici sur des marchés comme les tours aéroréfrigérantes industrielles, le biocontrôle pour la protection des plantes ou les fongicides.



Suite à ces annonces, le titre Amoéba grimpait de 9,5% mardi à la Bourse de Paris.



