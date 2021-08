Amoéba : essais concluants contre les maladies des céréales

Amoéba annonce ce soir les résultats de la seconde campagne d'essais agronomiques menés en Europe contre les maladies des céréales.



Une quinzaine d'essais ont été mis en place dans 3 pays (France, Italie, Allemagne) visant la rouille jaune, la septoriose et la fusariose des épis sur les blés, ainsi que la rhynchosporiose sur l'orge.



'Les résultats de cette année confirment l'efficacité des formulations de biocontrôle d'Amoéba contre les principales maladies des céréales, le plus grand marché fongicide d'Europe', indique la société.



Amoéba précise que ces résultats feront naturellement l'objet d'une confirmation en 2022.







