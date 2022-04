Amoeba : le titre s'envole, avancée en Autriche

Le titre Amoeba s'envole mardi à la Bourse de Paris alors que l'Autriche a décidé de recommander l'approbation de sa substance active de biocontrôle pour le territoire européen.



A 11h45, l'action grimpe de plus de 35%, revenant ainsi vers ses niveaux du début d'année.



L'Agentur fur Gesundheit und Ernahrungssicherheit (AGES) a conseillé l'approbation de la substance, baptisée 'Lysat de Willaertia magna C2c Maky', pour un usage en protection des plantes sur l'ensemble du sol européen.



Dans son projet de rapport d'évaluation, l'AGES conclut que la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation, mettant en avant son absence d'effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement.



Sur base de cette conclusion, l'Autriche recommande aux autres Etats-Membres de l'UE et à l'Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) d'autoriser la substance et de l'inscrire sur la liste des substances actives phytopharmaceutiques approuvées.



'La décision favorable de l'Autriche pour l'utilisation de la substance active Willaertia magna C2c Maky en application biocontrôle est synonyme d'un premier grand succès pour Amoéba', s'est félicité Fabrice Plasson, le PDG de l'entreprise.



'Cette conclusion positive ouvre la voie à de belles opportunités et nous incite fortement à explorer tout le potentiel de cette substance dans différents domaines d'application', a-t-il ajouté.



Amoeba s'est spécialisé dans le traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection des plantes, avec une solution biologique offrant une alternative aux produits chimiques.



