Amoéba : perte semestrielle légèrement réduite

Amoéba, un spécialiste du traitement du risque microbiologique des ressources naturelles, a légèrement réduit sa perte semestrielle grâce à une baisse de ses charges, ce qui permettait au titre de s'envoler ce vendredi à la Bourse de Paris.



La société - qui ne réalise encore aucun chiffre d'affaires - a fait état hier soir d'une perte opérationnelle de 2,86 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre -2,88 millions au 1er semestre 2021.



Dans un communiqué, l'entreprise - à l'origine d'un procédé biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines - explique que ses frais généraux et administratifs ont baissé de 30% par rapport à l'année précédente.



Au 30 juin, sa trésorerie atteignait à 2,75 millions d'euros, contre 7,27 millions à la fin 2021, la société ajoutant disposer d'un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois.



Suite à ces annonces, l'action Amoéba grimpait de 16% vendredi à la Bourse de Paris.



