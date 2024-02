Amoeba : va étendre les capacités de son site de Chassieu (Rhône)

Amoeba annonce qu’une révision complète de ses axes de développement a été initiée après le changement de gouvernance engagé le 15 décembre 2023. Cette biotech industrielle spécialisée dans le traitement du risque microbiologique précise que le nouveau président du conseil d’administration Benoit Villers et le nouveau directeur général Jean-François Doucet, veulent une focalisation sur les produits et les marchés offrant les meilleures rentabilités et une commercialisation plus rapide, afin de raccourcir le temps nécessaire jusqu’à la génération de cash-flow d'exploitation positif.



Visant les activités à forte marge et non pas les activités à fort volume, il est d'ores et déjà envisagé de satisfaire la production prévue à court et moyen terme, par "l'extension des capacités de production" à Chassieu dans le Rhône, siège actuel de la société. Cela suppose de mettre en attente la construction de l'usine prévue à Cavaillon (Vaucluse) dont le financement n'était pas finalisé, jusqu'à ce que le chiffre d'affaires généré par les ventes produites depuis Chassieu assure un cash-flow opérationnel suffisant.