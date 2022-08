Amoéba : vers un feu vert de l'EPA pour son amibe biocide

Amoéba fait savoir que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (US EPA) a émis une pré-décision favorable après avoir évalué sa demande d'autorisation de 'Willaertia magna C2c Maky' comme substance active biocide dans les systèmes de refroidissement.



L'EPA a conclu que l'amibe 'Willaertia magna C2c Maky' et les produits BIOMEBA la contenant peuvent être autorisés sur le territoire des Etats-Unis 'pour une utilisation biocide dans les systèmes de refroidissement fermés, pour le contrôle de la boue microbienne (bioslime), le contrôle de la corrosion induite par les micro-organismes et le contrôle de la flore microbienne générale dans les eaux des tours de refroidissement'.



Amoéba précise que compte tenu des ultimes étapes administratives nécessaires à l'US EPA pour finaliser la procédure, la délivrance de l'autorisation pour la commercialisation des produits est attendue 'au plus tard fin 2022'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.