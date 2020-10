Amoeba : Amoéba dépose la demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle aux Etats Unis

COMMUNIQUE DE PRESSE

AMOEBA DEPOSE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE SA SOLUTION DE BIOCONTROLE AUX ETATS-UNIS

Chassieu (France), le 1° octobre 2020 - 18h00 - AMOEBA (FR0011051598 - ALMIB), producteur d'un biocide biologique, capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests, informe que la demande d'approbation de la substance active de biocontrôle, «lysat de Willaertia magna C2c Maky» et des produits la contenant, a été introduite ce jour auprès de l'autorité américaine compétente , l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA, Environmental Protection Agency). La solution de biocontrôle, développée par Amoéba, est destinée à un usage fongicide en agriculture.

Un dossier répondant aux exigences réglementaires

Ce dossier de demande d'approbation est en partie basé sur les études réalisées pour le dossier européen (voir Communiqué de Presse du 29 mai 2020). Des études additionnelles de toxicité, requises par la réglementation US, ont été menées et ont confirmé l'absence de danger pour la santé humaine et animale.

Une possible approbation en 2022

Naturellement présente dans la nature, la substance active de biocontrôle est définie comme un biopesticide. Ainsi, la demande d'approbation sera évaluée par la Division des Biopesticides et de la Prévention de la Pollution (BPPD, Biopesticides and Pollution Prevention Division). La procédure d'approbation va durer entre 18 et 24 mois, soit une décision attendue en 2022. Les principales étapes sont les suivantes :

Etape 1 - Initial 21-dayContent Screen : l'EPA vérifie si la demande est suffisamment complète, ce qui prend 21 jours.

Etape 2 - Preliminary Technical Screen : un examen technique préliminaire est effectué sous 90 jours après l'étape 1 pour déterminer si les données sont exactes et complètes, conformes à l'étiquetage proposé et, si sujettes à un examen complet, elles pourraient alors mener à l'acceptation de la demande. Si les renseignements sont considérés comme insuffisant par l'EPA à cette étape, le demandeur dispose de 10 jours ouvrables pour fournir les renseignements requis.

Etape 3 - In-DepthReview of Data : Une fois l'étape d'examen technique préliminaire passée avec succès, la demande fait l'objet d'un examen approfondi. Si, au cours de cet examen approfondi, l'EPA détermine qu'il y a des lacunes dans les données ou que d'autres données sont nécessaires pour compléter l'examen, l'EPA le notifie au demandeur. Elle lui accorde un délai de 75 jours pour apporter les corrections ou les données complémentaires nécessaires.

In fine, si l'EPA considère que la substance peut être utilisé dans un produit phytopharmaceutique sans poser de risques déraisonnables pour la santé humaine et l'environnement, alors elle délivre une autorisation fédérale de commercialisation. Une fois l'enregistrement du produit obtenu au niveau fédéral, un enregistrement (notification et paiement de taxes) est requis par les réglementations locales de la plupart des États (States) et nécessite un délai d'environ un à deux mois (exception faite

