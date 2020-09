Amoeba : Rapport financier semestriel 2020 0 25/09/2020 | 17:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport semestriel - 30 juin 2020 SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 311 578,38 EUROS SIEGE SOCIAL : 38 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER - 69680 CHASSIEU 523 877 215 RCS LYON ____ RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Page 1 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 SOMMAIRE 1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL ................................................................... 3 2. RAPPORT D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2020 ................................................................................................... 4 3. COMPTES SEMESTRIELS CONDENSES ETABLIS EN NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 ................................ 12 4. Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels condensés ……..44 Page 2 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 1.1 Responsable du rapport semestriel Monsieur Fabrice PLASSON, Président Directeur Général d'Amoéba. 1.2 Attestation de la personne responsable J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice». Chassieu, le 24 septembre 2020, Monsieur Fabrice PLASSON, Président Directeur Général d'Amoéba. Page 3 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 2. RAPPORT D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2020 2.1 Faits marquants du 1er semestre 2020 Poursuite du développement de l'application biocontrôle notamment au travers de la signature de partenariats de recherche avec 8 groupes industriels majeurs :

o Communiqué de presse du 18 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec le groupe De Sangosse.

o Communiqué de presse du 25 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Stahler Suisse SA.

o Communiqué de presse du 30 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec CERTIS Europe.

o Communiqué de presse du 31 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Basf.

o Communiqué de presse du 2 Avril 2020 : Signature d'un partenariat de développement

Biocontrôle en France et en Europe entre les sociétés Amoéba, Philagro et Nichino Europe. o Communiqué de presse du 14 Avril 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel

entre Amoéba et Evergreen Garden Care.

o Communiqué de presse du 16 Avril 2020 : Amoéba et Syngenta lancent une phase de recherche ciblée dans les produits de biocontrôle avec la signature d'un contrat de transfert de matériel.

o Communiqué de presse du 22 Avril 2020 : Amoéba signe un contrat de transfert de matériel avec Bayer pour ses solutions de biocontrôle

o Communiqué de presse du 29 Avril 2020 : Avec 8 partenariats de recherche dans le biocontrôle, Amoéba confirme une nouvelle phase de développement.

Communiqué de presse du 18 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec le groupe De Sangosse. Communiqué de presse du 25 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Stahler Suisse SA. Communiqué de presse du 30 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec CERTIS Europe. Communiqué de presse du 31 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Basf. Communiqué de presse du 2 Avril 2020 : Signature d'un partenariat de développement Biocontrôle en France et en Europe entre les sociétés Amoéba, Philagro et Nichino Europe. Communiqué de presse du 14 Avril 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Evergreen Garden Care. Communiqué de presse du 16 Avril 2020 : Amoéba et Syngenta lancent une phase de recherche ciblée dans les produits de biocontrôle avec la signature d'un contrat de transfert de matériel. Communiqué de presse du 22 Avril 2020 : Amoéba signe un contrat de transfert de matériel avec Bayer pour ses solutions de biocontrôle Communiqué de presse du 29 Avril 2020 : Avec 8 partenariats de recherche dans le biocontrôle, Amoéba confirme une nouvelle phase de développement. Le suivi des dossiers règlementaires de demande de commercialisation de l'application biocontrôle en Europe :

o Communiqué de presse du 29 mai 2020 : Amoéba a déposé le dossier de demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle en Europe.

Communiqué de presse du 29 mai 2020 : Amoéba a déposé le dossier de demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle en Europe. Poursuite et publication des travaux de recherche scientifique sur la connaissance de l'amibe

Willaertia Magna C2c Maky

o Communiqué de presse du 7 février 2020 : Amoéba annonce la publication d'un article dans le journal scientifique reconnu, Pathogens , qui reconfirme l'effet direct de prédation et d'élimination des légionelles par l'amibe Willaertia magna C2c Maky

o Communiqué de presse du 22 Mai 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Microorganisms portant sur le transcriptome et le protéome de l'amibe quand elle est cultivée à haut débit en bioréacteur.

o Communiqué de presse du 5 Juin 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Pathogens apportant une preuve supplémentaire de l'innocuité de Willaertia magna C2c Maky dans le cadre de son utilisation en vue de lutter contre le risque de légionellose.

Willaertia Magna Communiqué de presse du 7 février 2020 : Amoéba annonce la publication d'un article dans le journal scientifique reconnu, , qui reconfirme l'effet direct de prédation et d'élimination des légionelles par l'amibe Maky Communiqué de presse du 22 Mai 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue portant sur le transcriptome et le protéome de l'amibe quand elle est cultivée à haut débit en bioréacteur. Communiqué de presse du 5 Juin 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Pathogens apportant une preuve supplémentaire de l'innocuité C2c Maky dans le cadre de son utilisation en vue de lutter contre le risque de légionellose. Transfert de la société du marché règlementé d'Euronext à Paris vers Euronext Growth : Communiqué de presse du 27 Mars 2020 : Amoéba annonce son projet de transfert de cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris. 1 1 Par communiqué en date du 10 septembre 2020, Amoéba a annoncé la finalisation du transfert de cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth Paris (cf. communiqué de presse du 10 septembre 2020). Page 4 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Sécurisation du financement de la société sur les 12 prochains mois Renégociation du financement bancaire avec la BEI et signature d'un contrat d'émission de Bons de Souscription d'Actions au profit de la BEI :

o Communiqué de pression du 17 Janvier 2020 : Amoeba annonce la mise à disposition de la note d'opération visée par l'AMF dans le cadre de son nouveau financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions

o Communiqué de presse du 9 Mars 2020 : Amoeba annonce la signature d'un avenant au contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement

(OCAPI)

o Communiqué de presse du 31 Mars 2020 : La société annonce la signature d'un avenant au contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement et projet d'émission de bons de souscriptions d'actions. 2.2 Impact de la crise sanitaire COVID-19 sur les comptes au 30 juin 2020 Impact de la crise sanitaire Covid 19 sur le développement de la Société Le début de l'année 2020 est marqué par le contexte du Coronavirus (Covid-19) qui impacte l'ensemble des secteurs économiques, en ce compris, le secteur de la santé et de la production des laboratoires de recherche, notamment en France. La durée de cette crise sanitaire est à ce stade encore difficile à apprécier. La Société met tout en œuvre pour assurer en priorité la sécurité de ses salariés. la date du présent rapport semestriel et en considérant que cette pandémie et les perturbations qu'elle engendre n'excèderont pas quelques mois, la Société considère que ses activités ne devraient pas être significativement affectées.

Par ailleurs, la Société bénéficie toujours d'un mois d'avance sur son approvisionnement en matières premières et elle a, au début du mois de mars 2020, doublé son stock existant en prévision du confinement.

Dès le début du mois d'avril 2020, la production de substance active de la Société a pu continuer dans des conditions normales d'exploitation. La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts sur la préparation et le suivi des dossiers réglementaires en cours. La Société a eu au recours au mécanisme d'activité partielle de manière limitée et n'a pas sollicité de PGE. L'ensemble des partenaires avec lesquels des MTA ont été signés (cf. communiqués de presse visés à la Section 2.1 ci-dessus) ont pu ou devrait pouvoir recevoir la quantité de substance active qui leur serait nécessaire pour la réalisation de leurs tests (cf. Section 5.5 « Evènement Récents » du Document d'Enregistrement Universel déposé le 30 Avril 2020 sous le numéro D20-0416). La Société ne commercialise pas ses produits, et ne reconnait pas, à ce jour, de chiffre d'affaires significatif, la crise du Covid-19 a donc peu d'impact sur son compte de résultat. Page 5 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 000000000000000000000000 Préparation des comptes semestriels Activité du semestre Un premier semestre principalement marqué par une accélération du développement de l'application biocontrôle pour la protection des plantes et la poursuite des dossiers règlementaires de commercialisation de l'application biocide Au cours du premier semestre 2020, Amoéba s'est concentrée sur les axes principaux suivants : Accélération du développement de l'application biocontrôle notamment au travers de partenariats de recherche avec des groupes industriels majeurs

o Signatures de contrat de transfert de matériel (Material Transfer Agreement - MTA) Entre les mois de mars et d'avril 2020, la Société a annoncé la signature de 8 contrats de transfert de matériel avec les sociétés De Sangosse, Certis Europe, Stähler Suisse, BASF, Philagro France, Nichino Europe, Evergreen Garden Care, Syngenta et Bayer.

Ces accords ont pour objet de mettre à la disposition de ces sociétés différentes formulations de produits expérimentaux contenant la substance active d'Amoéba : le lysat d'amibe

Willaertia magna C2c Maky . En contrepartie, les huit groupes agrochimistes financeront et procèderont à leurs propres essais en plein champ, à travers l'Europe, afin d'évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies sur différentes cultures.

o Conception de l'usine Biocontrôle

Un travail de coopération est activement mené avec un prestataire expert extérieur afin de concevoir l'usine de production du lysat de l'amibe dans le cadre de son utilisation en

Biocontrôle. A ce jour, les plans de construction des unités de production et des utilités de l'usine sont désormais établis et feront l'objet d'un chiffrage des coûts avant la fin de l'année 2020. L'usine biocontrôle pourrait être opérationnelle à partir de l'année 2022 et nécessitera la mise en place d'un nouveau financement. Poursuite des demandes d'autorisation de commercialisation de l'application biocide

o En Europe : Poursuite des discussions avec les autorités Maltaises et les experts Hollandais . Des discussions et échanges réguliers avec les autorités et les experts permettent à ce jour de confirmer le maintien de la date de réception de leur rapport d'évaluation au 1 er trimestre 2021.

o Aux Etats Unis : Finalisation des études et rédactions des conclusions pour un dépôt du dossier Biocide USA fin 2020

Les dernières études complémentaires au dossier biocide USA s'achèveront au plus tard en novembre 2020. Ces études menées selon un protocole EPA - en complément des études OCDE ont démontré s à nouveau l'innocuité de l'amibe willaertia magna C2c Maky.

De ce fait, le dossier devrait être déposé fin 2020 auprès des autorités américaines. Poursuite des travaux de recherche sur la connaissance de l'amibe Willaertia Magna C2c Maky Le 7 février 2020, la Société a annoncé la publication par la revue Pathogens, journal scientifique international à haut facteur d'impact et évalué par des pairs, d'un article Page 6 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 réalisé conjointement avec l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection à Marseille. L'article publié rapporte l'efficacité de l'amibe Willaertia magna C2c Maky à ingérer et à éliminer plusieurs souches de Legionella pneumophila réaffirmant l'effet direct de prédation et d'élimination des légionelles par l'amibe Willaertia magna C2c Maky. 4. Transfert des actions de la société du marché règlementé d'Euronext à Paris vers le marché Euronext Growth : La Société a soumis au vote des actionnaires de la Société lors de l'Assemblée Générale du 24 juin 2020, un projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, ce que l'Assemblée Générale a approuvé. Ce projet, qui a été réalisé le 14 septembre 2020, vise à permettre à Amoéba d'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, simplifier le fonctionnement de la Société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. 5. Sécurisation du financement de la société o Renégociation du financement bancaire avec la BEI et signature d'un contrat d'émission de Bons de Souscription d'Actions au profit de la BEI : Le 31 mars 2020, la Société a signé un avenant au contrat de prêt conclu le 6 octobre 2017 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et d'un projet d'émission de Bons de Souscription d'Actions (BSA) au profit de la BEI. Aux termes du Contrat de Prêt, la Société bénéficiait d'un financement total maximum de 20 millions d'euros auprès de la BEI devant permettre d'accélérer sa capacité de production tout en soutenant le développement de ses marchés à l'international. A ce jour, la Société a reçu un prêt de 5 millions d'euros dans le cadre du Contrat de Prêt et précise que, la mise à disposition par la BEI du solde restant de 15 millions d'euros étant soumise à des objectifs non atteints par la Société, celui-ci ne lui est plus disponible. Aux termes de l'Avenant, la BEI a accepté de supprimer définitivement l'engagement à la charge de la Société de maintenir le ratio entre le montant de ses capitaux propres et celui de ses actifs au-delà d'un certain niveau. Cette acceptation de la BEI, et par conséquent, l'entrée en vigueur de l'Avenant, sont conditionnées à l'émission, en contrepartie, par la Société au profit de la BEI, de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 200.000 actions de la Société (soit 1,47 % du capital social de la Société calculé sur une base non diluée). L'émission de ces BSA, a été approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 juin 2020. Les BSA ont été émis le 29 juillet 2020. A cet effet, à compter de cette date, le ratio financier lié à l'exigibilité de la dette envers la BEI n'est plus applicable. (cf note 13.1 de l'annexe aux états financiers semestriels résumés) L'avenant signé entre la BEI et Amoéba ne modifie pas l'exigibilité contractuelle du prêt BEI prévue en 2022. Page 7 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Financement obligataire : L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 13 mars 2020 a approuvé la mise en place du nouveau contrat d'émission d'obligations convertibles en actions avec programme d'intéressement (OCAPI) entre Amoéba et Nice & Green SA. La mise en œuvre de ce contrat d'émission d'obligations convertibles en actions signé le 17 décembre 2019 est destinée à assurer la continuité d'exploitation de la Société. Dans le cadre de ce financement, la Société a annoncé sur la période : L'émission de la première tranche de 26 obligations convertibles en actions le 6 Avril 2020.

L'émission de la seconde tranche de 26 obligations convertibles en actions le 6 Mai 2020.

L'émission de la troisième tranche de 26 obligations convertibles en action le 5 Juin 2020. Au 30 juin 2020, 78 obligations ont été émises et totalement converties représentant la création de 1.318.585 actions nouvelles. A la date du présent rapport, la quatrième, cinquième et sixième tranche ont été émises. A chaque émission d'obligations, la Société informe de l'impact dilutif de l'opération sur ses communiqués de presse. 2.2.2. Résultats Le résultat opérationnel d'Amoéba au 30 juin 2020 s'établit à - 2 990 K€ contre -3 481 au 1er semestre 2019. Cet écart est principalement dû à l'intégration d'une provision exceptionnelle pour dépréciation de 933 K€ passée sur les actifs incorporels au 30 juin 2019. Aucune dépréciation significative n'a été enregistrée au cours du 1° semestre 2020. La société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours du 1° semestre 2020.

Les frais de déploiement industriel restent stables par rapport à l'année précédente.

Les dépenses de Recherche et Développement nettes de subventions s'établissent à 950 K€ en baisse par rapport au premier semestre 2019 (1 634 K€). Cette baisse est principalement due à une dépréciation des frais de développement pour 933 K€ passée en juin 2019 compte tenu du retrait de la demande d'autorisation de commercialisation aux Etats Unis et le décalage consécutif des opérations de production (cf. communiqué de presse du 19 août 2019).

Les frais de marketing et ventes (92 K€) sont en diminution (156 K€ au S1 2019).

Les frais généraux et administratifs s'établissent au 30 juin 2020 à 1 538 K€ et sont en hausse de 376 K€ par rapport à l'année précédente suite aux charges supportées lors de l'enregistrement des dossiers règlementaires et des honoraires liés au dépôt et suivi des brevets.

Le résultat financier comprend principalement des charges d'intérêts liés aux emprunts bancaires (805 K€) et aux variations de juste valeur sur les dérivés pour 85 K€. Le résultat net semestriel s'établit ainsi à -3 903 K€. Page 8 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 2.2.3. Trésorerie La trésorerie de la Société au 30 juin 2020 s'élève à 4 356 K€ contre 4 761 K€ au 31 décembre 2019. La baisse de la trésorerie s'explique par : Des flux de trésorerie d'exploitation de -1 615 K€ ;

-1 615 K€ ; Des flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements de -39 K€ ;

-39 K€ ; Des flux de trésorerie liés aux opérations de financement de 1 250 K€, composés principalement de l'émission d'un emprunt obligataire pour 1 497 K€ sur le deuxième trimestre 2020. La Société n'a pas eu recours à un PGE et n'a pas eu de décalage de remboursements significatifs. Au 30 juin 2020 les capitaux propres de la société s'élèvent à 2,7 M€ contre 4,2 M€ au 31 décembre 2019. L'endettement financier de la société s'élève à 8,3 M€ et est principalement constitué du prêt BEI (5 M€) et des intérêts capitalisés (2,9 M€), et des dettes liées aux obligations locatives (0,3 M€). La signature d'un avenant en date du 31 mars 2020 a permis de mettre fin au risque lié à l'exigibilité anticipée du Contrat de Prêt conclu avec la BEI (cf. les Sections 3.1.2 et 5.3.2 du Document d'Enregistrement Universel 2019) à compter du 29 juillet 2020 (date d'émission des BSA au profit de la BEI). A la date d'arrêté des comptes, la Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois, la Société estimant pouvoir faire face à ses engagements pris jusqu'à fin octobre 2021 compte tenu : de la situation de trésorerie nette disponible au 31 décembre 2020 positive de 4 356 K€,

des projections de dépenses,

des financements obtenus via la mise en place d'Obligations Convertibles en Actions avec Programme d'Intéressement (OCAPI) et de la stratégie du Groupe. En effet, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère, à la date d'arrêté des comptes, suite à l'autorisation par l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 janvier 2020 de l'émission des OCAPI (dont les tirages auront lieu à compter d'avril 2020 sur 12 mois) et sur la base de son plan de développement, pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie sur les douze mois à venir,

de la non exigibilité à court-terme de l'emprunt auprès de la BEI, présenté en dette financière courante au 30 juin 2020 (cf note 13.1 de la présente annexe aux états financiers) au regard de la suppression du ratio financier à compter du 29 juillet 2020. L'avenant signé entre la BEI et Amoéba ne modifie pas l'exigibilité contractuelle du prêt BEI prévue en 2022. Les comptes clos au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 septembre 2020 selon le principe de continuité d'exploitation au vu des prévisions d'activité et de trésorerie. 2.4 Evolution et perspectives Dans le cadre de l'application biocontrôle pour la prévention des maladies des plantes, la société a confirmé l'efficacité de son lysat d'amibe Willaertia Magna C2c Maky contre le mildiou de la vigne lors de la seconde campagne de tests aux champs (cf. communiqué de presse du 27 juillet 2020). Page 9 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Elle a, par ailleurs, annoncé les premiers résultats d'efficacité de sa solution de biocontrôle sur plusieurs maladies majeures du blé dans le cadre de sa campagne d'essais aux champs 2020 (cf. communiqué de presse du 22 juillet 2020). A l'issue de la période de tests, allant du printemps jusqu'au début de l'automne 2020, les partenaires industriels ayant pu tester la solution biologique développée par la Société transmettront à Amoéba leurs résultats. Si les tests sont concluants, de nouvelles négociations devraient avoir lieu entre Amoéba et ces différents acteurs pour définir les paiements d'étape éventuels (milestones) et les fondements de relations commerciales futures. Trois ou quatre partenaires pourraient être sélectionnés pour passer à la phase suivante de développement et commercialisation de produits. Pour rappel, la commercialisation de produits de biocontrôle contenant la substance active (lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky) est envisagée par Amoéba en 2024 en Europe (dossier soumis, cf. communiqué de presse du 29 mai 2020) et au premier semestre 2022 aux États-Unis (soumission envisagée en juillet 2020, cf. communiqué de presse du 29 avril 2020, décalée à septembre 2020). Le département Affaires Réglementaires d'Amoéba ayant travaillé en priorité sur les demandes d'autorisation de commercialisation de l'application biocontrôle, la demande de commercialisation de l'activité biocide aux Etats-Unis envisagée au préalable au milieu de l'année 2020 (voir Document d'Enregistrement Universel du 30 avril 2020) a subi un décalage, et sera soumise fin 2020, avec une première commercialisation aux États-Unis estimée au premier semestre 2022. En parallèle, des applications existantes (biocide et biocontrôle), Amoéba reçoit de nombreuses sollicitations pour intégrer sa solution dans de nouveaux champs d'exploitations. Une évaluation scientifique stricte de ces opportunités est menée en permanence par notre laboratoire et des laboratoires experts externes. moyen terme, Amoéba envisage les étapes de développement de ses différentes applications selon le calendrier suivant : Les procédures de demande d'autorisation des applications biocide et biocontrôle auprès des autorités règlementaires sont détaillées dans le Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2020 sous le numéro D20-0416, en particulier à la sous-section 5.4.3 « Procédures d'enregistrement des produits ». Page 10 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 2.5 Evènements survenus depuis la clôture du semestre Communiqué de presse du 14 septembre 2020 : Transfert des actions sur Euronext Growth Communiqué de presse du 22 juillet 2020 : Amoéba confirme l'efficacité de sa solution de biocontrôle sur les maladies majeures du blé Communiqué de presse du 27 juillet 2020 : Amoéba annonce que les résultats de la seconde campagne d'essai au champ contre le mildiou de la vigne valident, pour la deuxième année consécutive, l'efficacité de sa solution de biocontrôle. Communiqué de presse du 11 août 2020 : Publication d'un article scientifique sur l'application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne 2.6 Facteurs de risques et transactions entre parties liées 2.6.1 Facteurs de risques et principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice Les risques relatifs à la Société sont précisés dans le chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel de la Société enregistré par l'AMF le 30 Avril 2020 sous le numéro D.20- 0416. Le niveau des risques n'a pas évolué au cours du semestre depuis la publication du Document d'Enregistrement Universel précité. Amoeba confirme toutefois que de fortes incertitudes subsistent à la date de publication de ce rapport quant à l'évolution de la crise sanitaire et par conséquent sur l'évolution des activités du groupe. Cette crise sanitaire pourrait éventuellement engendrer des dégradations des conditions de tests des produits développés ou des retards dans l'étude des dossiers règlementaires par les autorités concernées. 2.6.2 Transactions entre parties liées Les transactions entre parties liées sont de même nature que celles présentées au chapitre 17 Transactions avec des parties liées » du Document Universel enregistré par l'AMF le 30 Avril 2020 sous le numéro D20-0416. Durant les six premiers mois de l'exercice en cours, aucune transaction entre parties liées ayant influencé significativement la situation financière ou les résultats de la société n'est intervenue. Par ailleurs, aucune modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier Document d'Enregistrement Universel de la société pouvant influencer significativement la situation financière ou les résultats de la société n'est intervenue durant les 6 premiers mois de l'exercice en cours (cf. note 24 des états financiers intermédiaires présents dans ce rapport semestriel). Page 11 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 COMPTES SEMESTRIELS CONDENSES ETABLIS EN NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 Etat de la situation financière AMOEBA Notes Etat de la situation financière ACTIF Immobilisations incorporelles 3 Immobilisations corporelles 4 Droits d'utilisation liées aux contrats de location 5 Autres actifs financiers non courants (*) 6 Total actifs non courants Stocks 7 Clients et comptes rattachés 8 Dérivé actif Autres créances et actifs courants (*) 8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 Total actifs courants Total Actif PASSIF Capitaux propres Capital 11 Primes d'émission 11 Réserve de conversion 11 Autres éléments du résultat global 11 Réserves 11 Résultat 11 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère Participations ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Passifs non courants Engagements envers le personnel 14 Dettes financières non courantes 13 Dettes financières sur obligation locatives non courantes 13.5 Passifs non courants Passifs courants Dettes financières courantes (**) 13 Dettes financières sur obligation locatives courantes 13.5 Provisions 15 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16.1 Dettes fiscales et sociales 16.2 Autres créditeurs et dettes diverses 16.2 Passifs courants Total Passif (*) évalué au coût amorti 30/06/2020 € 2 499 190 3 253 496 1 316 129 73 059 7 141 874 72 008 3 968 - 824 068 4 356 199 5 256 243 12 398 118 297 968 37 232 438 (37 323) 56 521 (30 971 534) (3 903 105) 2 674 964 - 2 674 964 35 490 163 878 18 860 218 228 7 848 158 278 303 - 924 002 401 155 53 308 9 504 926 12 398 118 31/12/2019 € 2 510 249 3 491 494 1 611 667 73 342 7 686 752 86 447 5 980 105 198 1 215 601 4 760 931 6 174 157 13 860 909 249 468 35 074 461 (45 316) 49 718 (23 830 768) (7 249 714) 4 247 849 - 4 247 849 36 359 93 152 84 992 214 503 7 850 794 482 302 - 736 488 321 397 7 576 9 398 557 13 860 909 La dette BEI d'un montant de 7 m€ a été maintenue en passifs courant tau 30 juin 2020. Le groupe a obtenu la suppression de son covenant attaché au prêt BEI lors de l'émission définitive de 200 000 BSA au profit de la BEI en juillet 2020. (Cf note 13.1 pour plus détails) Page 12 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Compte de résultat AMOEBA Notes 30/06/2020 30/06/2019 Compte de résultat consolidé € € Chiffre d'affaires 18 - 60 000 Subventions 19.2 284 936 218 510 Frais de déploiement industriel 19.1 (409 369) (589 324) Frais de recherche et développement 19.2 (1 235 452) (1 851 919) Frais généraux et administratifs 19.4 (1 538 494) (1 161 591) Marketing et Ventes 19.3 (91 689) (156 451) Résultat opérationnel courant (2 990 068) (3 480 775) Autres Produits et charges 20 - - Résultat opérationnel - - Charges financières 22 (913 037) (956 362) Produits financiers 22 - 113 387 Résultat avant impôts (3 903 105) (4 323 750) Résultat net (3 903 105) (4 323 750) Part du Groupe (3 903 105) (4 323 750) Intérêts ne conférant pas le contrôle - - Résultat par action Notes 30/06/2020 30/06/2019 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour résultat de base 13 984 686 8 367 329 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour résultat dilué 14 247 019 14 435 254 Résultat de base par action (€/action) 24 (0,28) (0,52) Résultat dilué par action (€/action) 24 (0,28) (0,52) Page 13 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Etat du Résultat Global AMOEBA - IFRS Notes 30/06/2020 30/06/2019 € € Etat du Résultat Global Perte de l'exercice (3 903 105) (4 323 750) Ecarts actuariels sur les engagements de retraite (non recyclables) 6 803 1 038 Ecarts de conversion 7 993 (102 513) Autres éléments du résultat global (net d'impôts)* 14 796 (101 475) Résultat Global (3 888 309) (4 425 225) *pas d'effet d'impôt sur les éléments recyclables compte tenu des déficits fiscaux reportables Part du Groupe (3 888 309) (4 425 225) Intérêts ne conférant pas le contrôle - - Page 14 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Variation des capitaux propres AMOEBA Capital Capital Primes liées Réserves et Ecarts de Ecarts Capitaux Total des Variation des capitaux propres consolidés Nombre au capital résultat conversion actuariels propres, part capitaux d'actions du Groupe propres € € € € € € € Au 31 décembre 2018 6 012 050 120 253 28 986 448 (23 835 886) 105 148 35 129 5 411 092 5 411 092 Résultat net 30 juin 2019 (4 323 750) (4 323 750) (4 323 750) Autres éléments du résultat global (102 513) 1 038 (101 475) (101 475) Résultat global (4 323 750) (102 513) 1 038 (4 425 225) (4 425 225) Emission d'actions nouvelles (Conversion d'OCA) 1 212 200 24 244 2 519 090 2 543 334 2 543 334 (cf. note 10) Paiements en actions (cf. note 11) 12 994 12 994 12 994 Exercice BSA et BSPCE 3 800 76 76 76 Actions propres (10 210) (10 210) (10 210) Au 30 juin 2019 7 228 050 144 573 31 505 538 (28 156 852) 2 635 36 167 3 532 061 3 532 061 Au 31 décembre 2019 12 473 422 249 468 35 074 462 (31 080 482) (45 316) 49 718 4 247 850 4 247 850 Résultat net 30 juin 2020 (3 903 105) (3 903 105) (3 903 105) Autres éléments du résultat global 7 993 6 803 14 796 14 796 Résultat global (3 903 105) 7 993 6 803 (3 888 310) (3 888 310) Emission d'actions nouvelles (Conversion d'OCA) 2 424 968 48 500 2 157 976 2 203 476 2 206 476 (cf. note 13) Paiements en actions (cf. note 12) 85 009 85 009 85 009 Exercice d'AGA, de BSA et BSPCE - - Actions propres issues du contrat de liquidités 23 938 23 938 23 938 Au 30 juin 2020 14 898 400 297 968 37 232 438 (34 874 640) (37 324) 56 521 2 674 963 2 674 963 Page 15 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Tableau des flux de trésorerie AMOEBA - IFRS Notes 30/06/2020 30/06/2019 Tableau des flux de trésorerie € € Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles Résultat net (3 903 105) (4 323 750) (-) Elimination des amortissements des immobilisations incorporelles 3 (11 053) (16 842) (-) Elimination des amortissements des immobilisations corporelles 4 (266 816) (299 232) (-) Elimination des amortissements des actifs liés aux droits d'utilisations 4 (299 303) (300 252) (-) Elimination de la dépréciation des frais de R&D 3 - (933 000) (-) Dotations provisions 13 (5 934) (7 401) (+) Reprises provisions 13 - 32 465 (-) Dépréciation du dérivé actif 12 (87 360) (131 040) (-) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 11 (85 009) (12 994) (-) Intérêts financiers bruts (805 659) (822 806) (-) Autres (5 212) (386) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et (2 336 758) (1 832 262) impôts (-) Variation du besoin en fonds de roulement 17 721 447 (110 181) Flux de trésorerie générés par l'exploitation (1 615 311) (1 942 443) Flux de trésorerie générés par l'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles 3 - - Acquisition d'immobilisations corporelles 4 (39 581) (44 037) Autres flux d'investissements 5 283 - Variation des dettes sur immobilisations 16.2 - 21 436 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (39 298) (22 601) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Augmentation de capital par émission de BSA Intérêts financiers bruts décaissés Encaissement du dérivé actif (contrat d'intéressement OCAPI) Remboursements d'emprunts, d'avances conditionnées Remboursements de dettes liées aux obligations locatives (capital et intérêts) Emission d'emprunt obligataire convertible en actions Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Augmentation (Diminution de la trésorerie) Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture net Incidences des variations des cours de devises Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture net 11 - 76 - (6 332) 13 105 198 - 13 (78 442) (70 608) 13 (273 891) (337 152) 13 1 497 600 2 995 200 1 250 465 2 581 185 (404 144) 616 140 4 760 535 3 454 589 (384) 631 4 356 008 4 071 360 Augmentation (Diminution de la trésorerie) (404 144) 616 140 Page 16 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 30/06/2020 30/06/2019 Trésorerie et équivalent de trésorerie 9 4 356 199 4 071 763 Concours bancaires courants (191) (403) Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture net 4 356 008 4 071 360 (y compris concours bancaires courants) Analyse détaillée de la variation du besoin de fond de roulement (BFR) Détail de la variation du BFR 30/06/2020 30/06/2019 Autres actifs non courants - - Stocks (net des dépréciations de stocks) 14 439 125 039 Créances clients nets et autres actifs liés aux contrats clients 2 012 10 093 Autres créances 397 787 (25 473) Dettes fournisseurs et comptes rattachés 187 514 (31 676) Dettes fiscales et sociales 79 758 (34 476) Autres créditeurs et dettes diverses C/NC 45 938 (153 688) Total des variations 17 721 447 (110 181) Page 17 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Notes aux comptes semestriels re sume s (Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en euros.) Table des matières Note 1 : Présentation de l'activité et des évènements majeurs............................................................. 20 1.1 Information relative à la Société et à son activité ............................................................................. 20 1.2 Evènements marquants ......................................................................................................................... 20 1.3 Impact de la crise sanitaire COVID-19 sur les comptes au 30 juin 2020................................ 22 1.4 Evènements postérieurs à la clôture............................................................................................ 22 Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables................................................................................. 23 2.1 Principe d'établissement des comptes................................................................................................. 23 2.1.1 Principe de préparation des états financiers .................................................................................. 23 2.1.2 Méthodes comptables.......................................................................................................................... 23 2.2 Utilisation de jugements et d'estimations........................................................................................... 25 Note 3 : Immobilisations incorporelles.................................................................................................... 26 Note 4 : Immobilisations corporelles....................................................................................................... 27 Note 5 : Droits d'utilisation........................................................................................................................ 28 Note 6 : Autres actifs financiers non courants......................................................................................... 28 Note 7 : Stocks............................................................................................................................................. 29 Note 8 : Créances clients et autres Créances............................................................................................ 29 Note 8.1 : Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients...................................................... 29 Note 8.2 : Autres créances ............................................................................................................................ 29 Note 9 : Valeurs mobilières de placement et trésorerie......................................................................... 30 Note 10 : Actifs et passifs financiers et effets sur le résultat.................................................................. 30 Note 11 : Capital.......................................................................................................................................... 31 Note 12 : Bons de souscriptions d'actions et bons de souscriptions d'actions de parts de créateurs d'entreprise................................................................................................................................................. 32 Note 13 : Emprunts et dettes financières (y compris dettes liées aux obligations locatives)............ 33 13.1 Dettes auprès d'établissements de crédit ......................................................................................... 36 13.2 Avances remboursables et subventions ............................................................................................ 37 13.3 Autres dettes financières..................................................................................................................... 37 Page 18 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 13.4 Emprunts obligataires ................................................................................................................... 37 13.5 Dettes sur obligations locatives.................................................................................................... 38 Note 14 : Engagements envers le personnel............................................................................................ 38 Note 15 : Provisions.................................................................................................................................... 39 Note 16 : Fournisseurs et autres passifs courants.................................................................................. 39 16.1. Fournisseurs et comptes rattachés ................................................................................................... 39 16.2 Dettes fiscales et sociales et autres passifs courants...................................................................... 39 Note 17 : Analyse de la variation du BFR.................................................................................................. 40 Note 18 : Chiffre d'affaires......................................................................................................................... 40 Note 19 : Détails des charges et produits par fonction........................................................................... 40 19.1 Frais de déploiement industriel ......................................................................................................... 40 19.2 Recherche et Développement.............................................................................................................. 41 19.3 Marketing et ventes.............................................................................................................................. 41 19.4 Frais généraux et administratifs ....................................................................................................... 41 Note 20 : Produits et charges non opérationnels non courants............................................................ 42 Note 21 : Masse salariale............................................................................................................................ 42 Note 22 : Produits et charges financiers, nets......................................................................................... 42 Note 23 : Impôts sur les bénéfices............................................................................................................. 42 Note 24 : Résultat par action..................................................................................................................... 42 Note 25 : Parties liées................................................................................................................................. 43 Note 26 : Information sectorielle.............................................................................................................. 43 Note 27 : Engagements hors bilan............................................................................................................. 43 Note 28 : Informations sur les risques..................................................................................................... 43 Page 19 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 1 : Présentation de l'activité et des évènements majeurs Les états financiers résumés du groupe AMOEBA établis selon les normes IFRS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 24 septembre 2020 et autorisés à la publication. 1.1 Information relative à la Société et à son activité Créée en 2010, la Société AMOEBA (Société anonyme de droit français) a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits biologiques de rupture et de services pour gérer le traitement des bactéries et amibes dans l'eau. Adresse du siège social : 38, avenue des frères Montgolfier, 69680 Chassieu Numéro du Registre du Commerce et des Sociétés : 523 877 215 La Société AMOEBA et ses filiales est ci-après dénommée la « Société » ou le « Groupe ». 1.2 Evènements marquants Arrêté semestriel du 30 juin 2020 Poursuite du développement de l'application biocontrôle notamment au travers de la signature de partenariats de recherche avec 8 groupes industriels majeurs :

o Communiqué de presse du 18 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec le groupe De Sangosse.

o Communiqué de presse du 25 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Stahler Suisse SA.

o Communiqué de presse du 30 Mars 2020 : Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec CERTIS Europe.

o Communiqué de presse du 31 Mars 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel entre Amoéba et Basf.

o Communiqué de presse du 2 Avril 2020 : Signature d'un partenariat de développement Biocontrôle en France et en Europe entre les sociétés Amoéba, Philagro et Nichino Europe. o Communiqué de presse du 14 Avril 2020 : Signature d'un contrat de transfert de matériel

entre Amoéba et Evergreen Garden Care.

o Communiqué de presse du 16 Avril 2020 : Amoéba et Syngenta lancent une phase de recherche ciblée dans les produits de biocontrôle avec la signature d'un contrat de transfert de matériel.

o Communiqué de presse du 22 Avril 2020 : Amoéba signe un contrat de transfert de matériel avec Bayer pour ses solutions de biocontrôle

o Communiqué de presse du 29 Avril 2020 : Avec 8 partenariats de recherche dans le biocontrôle, Amoéba confirme une nouvelle phase de développement.

o Ces partenariats sont sans impacts financiers au 30 juin 2020. Page 20 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Le suivi des dossiers règlementaires de demande de commercialisation de l'application biocontrôle en Europe :

o Communiqué de presse du 29 mai 2020 : Amoéba a déposé le dossier de demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle en Europe conformément au calendrier réglementaire.

Communiqué de presse du 29 mai 2020 : Amoéba a déposé le dossier de demande d'autorisation de sa solution de biocontrôle en Europe conformément au calendrier réglementaire. Poursuite et publication des travaux de recherche scientifique sur la connaissance de l'amibe

Willaertia Magna C2c Maky

o Communiqué de presse du 7 février 2020 : Amoéba annonce la publication d'un article dans le journal scientifique reconnu, Pathogens , qui reconfirme l'effet direct de prédation et d'élimination des légionelles par l'amibe Willaertia magna C2c Maky

o Communiqué de presse du 22 Mai 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Microorganisms portant sur le transcriptome et le protéome de l'amibe quand elle est cultivée à haut débit en bioréacteur.

o Communiqué de presse du 5 Juin 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Pathogens apportant une preuve supplémentaire de l'innocuité de Willaertia magna C2c Maky dans le cadre de son utilisation en vue de lutter contre le risque de légionellose.

o Ces évènements sont sans impacts financiers au 30 juin 2020.

Willaertia Magna Communiqué de presse du 7 février 2020 : Amoéba annonce la publication d'un article dans le journal scientifique reconnu, , qui reconfirme l'effet direct de prédation et d'élimination des légionelles par l'amibe Maky Communiqué de presse du 22 Mai 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue portant sur le transcriptome et le protéome de l'amibe quand elle est cultivée à haut débit en bioréacteur. Communiqué de presse du 5 Juin 2020 : Amoéba publie un nouvel article scientifique dans la revue Pathogens apportant une preuve supplémentaire de l'innocuité C2c Maky dans le cadre de son utilisation en vue de lutter contre le risque de légionellose. Ces évènements sont sans impacts financiers au 30 juin 2020. Sécurisation du financement de la société : Renégociation du financement bancaire avec la BEI et signature d'un contrat d'émission de Bons de Souscription d'Actions au profit de la BEI : Le 31 mars 2020, la Société a signé un avenant au contrat de prêt conclu le 6 octobre 2017 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et d'un projet d'émission de Bons de Souscription d'Actions (BSA) au profit de la BEI. Aux termes du Contrat de Prêt, la Société bénéficiait d'un financement total maximum de 20 millions d'euros auprès de la BEI devant permettre d'accélérer sa capacité de production tout en soutenant le développement de ses marchés à l'international. A ce jour, la Société a reçu un prêt de 5 millions d'euros dans le cadre du Contrat de Prêt et précise que, la mise à disposition par la BEI du solde restant de 15 millions d'euros étant soumise à des objectifs non atteints par la Société, celui-ci ne lui est plus disponible. Aux termes de l'Avenant, la BEI a accepté de supprimer définitivement l'engagement à la charge de la Société de maintenir le ratio entre le montant de ses capitaux propres et celui de ses actifs au-delà d'un certain niveau. Cette acceptation de la BEI, et par conséquent, l'entrée en vigueur de l'Avenant, sont conditionnées à l'émission, en contrepartie, par la Société au profit de la BEI, de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 200.000 actions de la Société (soit 1,47 % du capital social de la Société calculé sur une base non diluée). L'émission de ces BSA, a été approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 juin 2020. Les BSA ont été émis le 29 juillet 2020. A cet effet, à compter de cette date, le ratio financier lié à l'exigibilité de la dette envers la BEI n'est plus applicable. (cf note 13.1 de l'annexe aux états financiers semestriels résumés) L'avenant signé entre la BEI et Amoéba ne modifie pas l'exigibilité contractuelle du prêt BEI prévue en 2022. Page 21 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 1.3 Impact de la crise sanitaire COVID-19 sur les comptes au 30 juin 2020 Le début de l'année 2020 est marqué par le contexte du Coronavirus (Covid-19) qui impacte l'ensemble des secteurs économiques, en ce compris, le secteur de la santé et de la production des laboratoires de recherche, notamment en France. La durée de cette crise sanitaire est à ce stade encore difficile à apprécier. La Société met tout en œuvre pour assurer en priorité la sécurité de ses salariés. la date du présent rapport semestriel et en considérant que cette pandémie et les perturbations qu'elle engendre n'excèderont pas quelques mois, la Société considère que ses activités ne devraient pas être significativement affectées.

Par ailleurs, la Société bénéficie toujours d'un mois d'avance sur son approvisionnement en matières premières et elle a, au début du mois de mars 2020, doublé son stock existant en prévision du confinement.

Dès le début du mois d'avril 2020, la production de substance active de la Société a pu continuer dans des conditions normales d'exploitation. La crise sanitaire n'a pas eu d'impacts sur la préparation et le suivi des dossiers réglementaires en cours. La société a peu eu au recours au mécanisme d'activité partielle mise en place par le gouvernement français. L'ensemble des partenaires avec lesquels des MTA ont été signés (cf. communiqués de presse visés à la Section 2.1 ci-dessus) ont pu ou devrait pouvoir recevoir la quantité de substance active qui leur serait nécessaire pour la réalisation de leurs tests (cf. Section 5.5 « Evènement Récents » du Document d'Enregistrement Universel déposé le 30 Avril 2020 sous le numéro D20-0416). La Société ne commercialise pas ses produits, et ne reconnait pas, à ce jour, de chiffre d'affaires significatif, la crise du Covid-19 a donc peu d'impact sur son compte de résultat. Impacts chiffrés sur le premier semestre 2020 L'impact total sur l'activité de la société sur le premier semestre 2020 est estimé à environ 10K€ de pertes supplémentaires sur la période principalement dues à des charges salariales supplémentaires. Concernant l'état de la situation financière, le Groupe n'a pas eu recours au décalage de paiement de ses échéances de la part de l'URSSAF ou de ses bailleurs. 1.4 Evènements postérieurs à la clôture Communiqué de presse du 14 septembre 2020 : Transfert des actions sur Euronext Growth Communiqué de presse du 22 juillet 2020 - Amoéba confirme l'efficacité de sa solution de biocontrôle sur les maladies majeures du blé Communiqué de presse du 27 juillet 2020 - AMOEBA annonce que les résultats de la seconde campagne d'essai au champ contre le mildiou de la vigne valident, pour la deuxième année consécutive, l'efficacité de sa solution de biocontrôle. Communiqué de presse du 11 août 2020 : Publication d'un article scientifique sur l'application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne Ces évènements sont sans impacts financiers. Page 22 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 2 : Principes, règles et méthodes comptables Les états financiers sont présentés en euros sauf indication contraire. 2.1 Principe d'établissement des comptes La Société a établi ses comptes, arrêtés par le Conseil d'administration le 24 septembre 2020, conformément aux normes et interprétations publiées par l'International Accounting Standards Boards (IASB) et adoptées par l'Union Européenne à la date d'établissement des états financiers, et présentés avec en comparatif, l'exercice 2019 établi selon le même référentiel. Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_fr)comprend les normes et amendements (IAS et IFRS) et interprétations (IFRS-IC) Les principes et méthodes comptables et options retenues par la Société sont décrits ci-après. 2.1.1 Principe de préparation des états financiers Les états financiers semestriels, présentés de manière résumée, ont été préparés conformément à la norme internationale d'information financière IAS 34 (« Information financière intermédiaire »), telle qu'adoptée par l'Union Européenne, qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. Les états financiers semestriels ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que présentées dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d'en effectuer la lecture conjointement avec les états financiers de la Société établis selon les normes IFRS au 31 décembre 2019 sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci- après. Les comptes de la Société ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes suivantes. 2.1.2 Méthodes comptables Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes IFRS annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, à l'exception de l'application des nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivants adoptés par l'Union Européenne, d'application obligatoire pour la Société au 1er janvier 2020, qui concernent principalement : Amendements à IAS 1 et IAS 8 sur le seuil de matérialité, publiés au JO de l'Union Européenne en décembre 2019;

Amendements à IFRS 3 - Définition d'une activité, publiés le 22 avril 2020 ;

Réforme des taux d'intérêts de référence (IBOR) - étape 1 - amendements des normes IFRS 7, IFRS 9 et IAS 39, publiée au JO de l'Union Européenne en janvier 2020 et

Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFES publié le 6 décembre 2019. Page 23 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Ces nouveaux textes publiés par l'IASB n'ont pas eu d'incidence significative sur les états financiers de la Société. Norme / Interprétation Date Date d'application d'application UE prévue par (au plus tard l'IASB (exercices pour les ouverts à exercices compter du) ouverts à compter du) Amendements à IFRS 16 - Allègements de loyers liés au 1/06/2020 NC COVID-19, publié le 28 mai 2020 Il n'existe pas de normes, amendements et interprétations significatifs, adoptés ou non encore adoptés par l'Union Européenne, mais dont l'application anticipée aurait été possible, et qui entreront en vigueur après le 30 juin 2020. En effet, l'amendement IFRS 16 sur les concessions de loyers n'est pas applicable par anticipation au 30 juin 2020, bien que publié par l'IASB, car il est en cours d'adoption par l'Union Européenne. En l'absence de concessions sur les loyers obtenues sur le 1er semestre 2020, l'application de cet amendement serait sans impact. Par ailleurs, les amendements IAS 1, IAS 37, IAS 16, IFRS 3, et le cycle d'améliorations annuelles 2018- 2020, adoptés par l'IASB, rentrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, et le processus d'adoption par l'Union Européenne n'a pour l'essentiel pas encore débuté. Périmètre A la date de publication de ces états financiers, la société détient à 100% deux filiales : Amoéba US Corp.(USA) et Entreprise Amoéba Canada Inc. (CANADA). A compter du 1er janvier 2020, il a été considéré la filiale canadienne en tant qu'investissement net long terme conformément à IAS 21. L'impact en réserve de conversion dans les comptes au 30 juin 2020 est de 113 K€. Impact de la saisonnalité L'activité de la société, étant encore essentiellement de la recherche et du développement pendant ce premier semestre, elle n'a pas été soumise à des variations saisonnières. Continuité d'exploitation Les comptes clos au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration selon le principe de continuité d'exploitation au vu des prévisions d'activité et de trésorerie. A la date d'arrêté des comptes, la Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie sur les douze prochains mois, la Société estimant pouvoir faire face à ses engagements pris jusqu'à fin octobre 2021 compte tenu : de la situation de trésorerie nette disponible au 31 décembre 2020 positive de 4 356 K€, des projections de dépenses, Page 24 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 des financements obtenus via la mise en place d'Obligations Convertibles en Actions avec Programme d'Intéressement (OCAPI) et de la stratégie du Groupe. En effet, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère, à la date d'arrêté des comptes, suite à l'autorisation par l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 janvier 2020 de l'émission des OCAPI (dont les tirages auront lieu à compter d'avril 2020 sur 12 mois) et sur la base de son plan de développement, pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie sur les douze mois à venir,

de la non exigibilité à court-terme de l'emprunt auprès de la BEI, présenté en dette financière courante au 30 juin 2020 (cf note 13.1 de la présente annexe) au regard de la suppression du ratio financier à compter du 29 juillet 2020. L'avenant signé entre la BEI et Amoéba ne modifie pas l'exigibilité contractuelle du prêt BEI prévue en 2022. 2.2 Utilisation de jugements et d'estimations Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations, des jugements et des hypothèses ont été faites par la Direction de la Société ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l'exercice. Ces estimations sont basées sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. La crise du COVID-19 n'a pas augmenté les incertitudes à ce jour. Dans le cadre de l'élaboration de ces comptes semestriels, les principaux jugements effectués par la Direction ainsi que les principales hypothèses retenues sont les mêmes que ceux appliqués lors de l'élaboration des états financiers clos le 31 décembre 2019. Le test de dépréciation réalisé au 31 décembre 2019 a été appliqué sur les mêmes bases au 30 juin 2020. (cf note 3 pour plus de détail) Page 25 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 3 : Immobilisations incorporelles VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de Autres Total (Montants en euros) développement Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 3 415 898 194 592 3 610 490 Variation des cours de change - (69) (69) Etat de la situation financière au 30 juin 2020 3 415 898 194 522 3 610 420 AMORTISSEMENTS/DEPRECIATION Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 933 000 167 241 1 100 240 Augmentation - 11 053 11 053 Variation des cours de change - (64) (64) Etat de la situation financière au 30 juin 2020 933 000 178 230 1 111 230 VALEURS NETTES COMPTABLES Au 31 décembre 2019 2 482 898 27 351 2 510 249 Au 30 juin 2020 2 482 898 16 292 2 499 191 La société revoit lors de chaque clôture l'ensemble des 6 critères de la norme IAS 38 permettant de maintenir à l'actif les frais de développement. Cette analyse n'a pas conduit à activer d'autres frais liés de nouveaux projets. Aucun frais de développement relatif aux projets figurant à l'actif n'a été activé sur le premier semestre 2020 puisque la société engage à ce jour des dépenses liées à l'approbation réglementaire de sa substance et que ces frais constituent donc des dépenses administratives constatées en charges. L'impact de la crise COVID, n'a pas mis en évidence d'indice de perte de valeur susceptible d'affecter les prévisions établies en 2019, dans le contexte où il n'existait pas d'indices de valeur au 30 juin 2020, ni de scenarii raisonnablement probables identifié dans le cadre des tests de sensibilité, susceptibles de conduire à des dépréciations. Par conséquent il n'a pas été constaté de dépréciation complémentaire par rapport à celle déjà constatée au 31 décembre 2019, soit 933 k€, ni à reprendre la provision. En effet, comme indiqué précédemment, la crise sanitaire liée au COVID-19 n'a pas conduit la direction remettre en cause les projections d'activité à moyen-long terme, la société a poursuivi ses démarches réglementaires conformément au calendrier prévu. Page 26 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 4 : Immobilisations corporelles VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations Installation & Matériel Ligne de Total (Montants en euros) techniques Agencements informatique production Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 1 185 452 429 897 914 746 2 957 817 5 487 912 Acquisition 39 581 - - - 39 581 Cession / Mise au rebut - - - (33 061) (33 061) Var. des cours de change (23 022) - (328) (984) (24 334) Etat de la situation financière au 30 juin 2020 1 202 011 429 897 914 418 2 923 772 5 470 098 AMORTISSEMENTS Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 617 410 380 022 222 289 835 135 1 996 417 Augmentation 54 726 - 10 519 201 571 266 816 Cession / Mise au rebut - - - (33 061) (33 061) Var. des cours de change (12 412) - (175) (984) (13 571) Etat de la situation financière au 30 juin 2020 659 723 380 027 232 633 944 218 2 216 601 VALEURS NETTES COMPTABLES Au 31 décembre 2019 568 043 49 870 692 457 2 181 125 3 491 495 Au 30 juin 2020 542 288 49 870 681 785 1 979 554 3 253 497 Un test de dépréciation a été réalisé au 31 décembre 2019 (cf. note 3) et mis à jour au 30 juin 2020, sans impact sur la situation financière de la société. Page 27 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 5 : Droits d'utilisation Le tableau ci-après détaille l'application de la norme IFRS 16 et la comptabilisation à l'actif des droits d'utilisation : VALEURS BRUTES DES DROITS D'UTILISATION Installations Ligne de Baux Matériel Matériel de de (Montants en euros) techniques production commerciaux bureau transport Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 98 672 2 056 088 448 358 8 270 15 872 Acquisition - - 3 895 - - Variation des cours de change - - - (177) - Etat de la situation financière au 30 juin 2020 98 672 2 056 088 452 253 8 093 15 872 AMORTISSEMENTS Etat de la situation financière au 31 décembre 2019 35 102 768 072 198 614 3 907 9 895 Augmentation 17 551 174 154 100 872 1 792 4 934 Variation des cours de change - - - (47) - Etat de la situation financière au 30 juin 2020 52 656 942 226 299 486 5 652 14 829 VALEUR NETTES COMPTABLES Au 31 décembre 2019 63 567 1 288 016 249 744 4 363 5 977 Au 30 juin 2020 46 016 1 113 862 152 767 2 441 1 043 Total 2 627 260 3 895 (177) 2 630 978 1 015 593 299 303 (47) 1 314 849 1 611 667 1 316 129 Le tableau ci-après reconstitue la charge de loyers globale de la société : Reconstitution charges de loyer 30/06/2020 30/06/2019 Charges de loyers retraitées selon IFRS 16 131 162 129 126 Charges de loyers non retraitées selon IFRS 16 34 240 105 466 Total des loyers de la période 165 402 234 592 Note 6 : Autres actifs financiers non courants Les actifs financiers non courants sont constitués de dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats de location simple des locaux pour 52 K€ contre 53 K€ au 31 décembre 2019 et du solde en espèce du contrat de liquidité mis en place en 2015 (19 K€ au 30 juin 2020 contre 20 K€ au 31 décembre 2019). Page 28 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 7 : Stocks STOCKS 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Matières premières et consommables 422 872 503 246 Dépréciations des stocks (350 864) (416 799) TOTAL STOCKS NET 72 008 86 447 Le stock est composé de matières premières et consommables entrant dans le processus de production du biocide. La société procède à une revue de ses stocks à chaque clôture et peut amener déprécier les valeurs du stock. La méthode de dépréciation reste identique par rapport au 31 décembre 2019. Note 8 : Créances clients et autres Créances Note 8.1 : Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Clients et comptes rattachés 2 480 5 980 Factures à établir 1 488 - Total 3 968 5 980 Il n'existe pas d'autres actifs liés aux contrats clients. Note 8.2 : Autres créances AUTRES CREANCES 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Créance fiscale / Crédit d'impôt recherche 300 286 850 351 Taxe sur la valeur ajoutée 275 466 255 708 Fournisseurs - avances et acomptes versés - 6 472 Fournisseurs - avoirs à recevoir 223 223 Charges de personnel 2 325 500 Charges constatées d'avance 245 514 102 347 Autres 254 - Total autres créances 824 068 1 215 601 Les autres actifs courants ont une échéance inférieure à un an. Les charges constatées d'avance se rapportent à des charges courantes. Page 29 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 9 : Valeurs mobilières de placement et trésorerie Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s'analyse comme suit : TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Comptes bancaires 4 356 199 4 760 931 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 4 356 199 4 760 931 Aucun compte bancaire n'est soumis à restriction. Note 10 : Actifs et passifs financiers et effets sur le résultat Les actifs et passifs de la Société sont évalués de la manière suivante au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020 : Niveau 30/06/2020 Valeur - état de situation financière selon selon (Montants en euros) IFRS 9 IFRS 13 Valeur Etat Juste-valeur Actifs par le Dettes au Rubriques au bilan de Situation Juste Valeur financiers au compte de coût amorti financière cout amorti résultat (1) Actifs financiers non courants 73 059 73 059 - 73 059 - N/A Clients et comptes rattachés 3 968 3 968 - 3 968 - N/A Autres créances* 2 802 2 802 - 2 802 - N/A Dérivé actif - - - - - 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 356 199 4 356 199 4 356 199 - - 1 Total actifs 4 436 028 4 436 028 4 356 199 79 829 - - Dettes financières courantes** 7 848 158 7 848 158 536 082 - 7 312 076 2 Dettes financières non courantes** 163 878 163 878 - - 163 878 N/A Dettes fournisseurs et comptes rattachés 924 002 924 002 - - 924 002 N/A Autre créditeurs et dettes diverses* 53 308 53 308 - - 53 308 N/A Total passifs 8 989 347 8 989 347 536 082 - 8 453 265 *autres que les créances et dettes fiscales, et comptes de régularisation actifs et passifs ** y compris les dettes financières aux obligations locatives Page 30 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Niveau 31/12/2019 Valeur - état de situation financière selon selon (Montants en euros) IFRS 9 IFRS 13 Valeur Etat Juste-valeur Actifs par le Dettes au Rubriques au bilan de Situation Juste Valeur financiers au compte de coût amorti financière cout amorti résultat (1) Actifs financiers non courants 73 342 73 342 - 73 342 - N/A Clients et comptes rattachés 5 980 5 980 - 5 980 - N/A Autres créances* 7 195 7 195 - 7 195 - N/A Dérivé actif 105 198 105 198 105 198 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 760 931 4 760 931 4 760 931 - 1 Total actifs 4 952 645 4 952 645 4 866 129 86 517 - - Dettes financières courantes** 7 850 794 7 850 794 536 092 - 7 314 712 2 Dettes financières non courantes** 93 152 93 152 - - 93 152 N/A Dettes fournisseurs et comptes rattachés 736 488 736 488 - - 736 488 N/A Autre créditeurs et dettes diverses* 7 574 7 574 - - 7 574 N/A Total passifs 8 688 008 8 688 008 536 092 - 8 151 926 - *autres que les créances et dettes fiscales, et comptes de régularisation actifs et passifs ** y compris les dettes financières aux obligations locatives Impacts compte de résultat au Impacts compte de résultat 30 juin 2020 au 30 juin 2019 Intérêts Variation de Intérêts Variation de (Montants en euros) juste valeur juste valeur Actifs Actifs en juste valeur par résultat Prêts et créances Trésorerie et équivalents de trésorerie - - Passifs Dettes à la juste valeur par le compte de résultat Passifs évalués au coût amorti 805 719 821 833 Note 11 : Capital Capital social émis Le capital social est fixé à la somme de 297 968 €. Il est divisé en 14 898 400 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,02 €, après une conversion en actions de 78 obligations sur le premier semestre. Ce nombre s'entend hors Bons de Souscription d'Actions (« BSA »), et Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (« BSPCE ») octroyés à certains investisseurs et à certaines personnes physiques, salariées ou non de la Société et non encore exercés. Page 31 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 L'ensemble des mouvements de la période sont décrit dans le tableau de variation de capitaux propres, situés en début d'annexe. Distribution de dividendes La société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. Note 12 : Bons de souscriptions d'actions et bons de souscriptions d'actions de parts de créateurs d'entreprise BSPCE Aucun nouveau plan n'est à constater sur l'exercice clos au 30 juin 2020. Les plans restants ouverts (BSPCE et BSA) sont les suivants au 30 juin 2020 : Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de bons d'options maximum Date d'attribution Type d'options d'options émis en d'actions à caduques exercées circulation éméttre 4 juin 2014 BSPCE FOND-2014* 4 000 4 000 0 0 3 novembre 2014 BSA BONS-2014* 150 100 50 2 500 3 novembre 2014 BSPCE BONS-2014* 600 450 150 7 500 24 juin 2020 BSA BEI 200 000 0 200 000 200 000 Au 30 juin 2020 204 750 4 000 550 200 200 210 000 * Ces plans ne génèrent plus aucune charge sur l'exercice 2020. Hypothèses retenues - calcul de la juste valeur selon IFRS 2 Prix Durée Taux Valorisation Date d'attribution Type d'exercice Volatilité sans totale IFRS2 d'exercice en € risques (Black&Scholes) 4 juin 2014 BSPCE FOND-2014 140,00 € 6 ans 42% 0,5% 162 296 € 3 novembre 2014 BSA BONS-2014 150,00 € 6 ans 38% 0,02% 3 587 € 3 novembre 2014 BSPCE BONS-2014 150,00 € 6 ans 38% 0,02% 23 350 € Au 30 juin 2020 BSA au profit de la BEI La société a attribué 200 000 BSA en juin 2020 au profit de la BEI dans le cadre de la suppression de son covenant (cf. note 13.1 pour plus de détails). La BEI a souscrit les BSA le 29 juillet 2020 et sont acquis immédiatement. Ils présentent une durée de 20 ans. Le ratio d'exercice s'établit à 1 BSA = 1 action à la date d'émission, mais la parité d'exercice évolue en fonction des augmentations de capital. Au jour de la date d'arrêté des comptes, la société est en cours d'évaluation de ses instruments financiers, dont l'impact sur les comptes sera comptabilisé au 31 décembre 2020. Page 32 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Actions gratuites Le Conseil d'administration du 21 septembre 2017 a attribué 8 750 actions gratuites aux salariés de la Société suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 22 juin 2016 représentant un maximum de 10% du capital social à la date d'émission. Elles sont définitivement acquises au bout d'un d'an suivant l'attribution sous condition de présence, et sont incessibles ensuite pendant un an. Sur les 8 750 initiales, seules 3 800 actions ont été créées. Le Conseil d'administration du 21 septembre 2018 a attribué 7 100 actions gratuites aux salariés clés de la Société suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 22 juin 2016 représentant un maximum de 10% du capital social à la date d'émission. Elles sont définitivement acquises au bout d'un d'an suivant l'attribution sous condition de présence, et sont incessibles ensuite pendant un an. Au 30 juin 2020, sur les 7 100 actions initiales, seules 3 980 actions ont été créées. Le Conseil d'administration du 20 septembre 2019 a attribué 4 000 actions gratuites aux salariés clés de la Société suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 20 juin 2019 représentant un maximum de 10% du capital social à la date d'émission. Elles sont définitivement acquises au bout d'un an suivant l'attribution sous condition de présence, et sont incessibles ensuite pendant un an. Au 30 juin 2020, la charge comptabilisée est de 3 K€. Le Conseil d'administration du 31 janvier 2020 a attribué 290 000 actions gratuites au management clés de la Société suite à l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 30 janvier 2020 représentant un maximum de 10% du capital social à la date d'émission. Elles sont définitivement acquises au bout d'un an suivant l'attribution sous condition de présence, et sont incessibles ensuite pendant un an. Au 30 juin 2020, la charge comptabilisée est de 83 K€ sur un total de 200 K€. Note 13 : Emprunts et dettes financières (y compris dettes liées aux obligations locatives) DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON COURANTES 30/06/2020 31/12/2019 (montant en euros) Avances remboursables 28 425 58 870 Dettes liées aux obligations locatives 18 860 84 992 Dettes auprès des établissements de crédit 132 000 25 145 Autres dettes financières 3 453 9 137 Dettes financières non courantes 182 738 178 145 Avances remboursables 58 870 56 198 Dettes liées aux obligations locatives 278 303 482 302 Dettes auprès des établissements de crédit 7 770 110 7 240 579 Dettes sur emprunts obligataires - 536 082 Autres dettes financières 19 178 17 936 Dettes financières courantes 8 126 460 8 333 096 Total dettes financières 8 309 198 8 511 241 Page 33 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Contrat d'OCAPI signé en 2018 Le 26 juillet 2018, la Société a signé un contrat d'OCAPI (Obligations Convertibles en Actions assorties d'un Plan d'Intéressement) avec NICE & GREEN SA permettant une levée de fonds de 6 M€ sur une période de 12 mois à compter de la date d'émission de la première tranche pour l'émission de 300 OCA. Le 3 décembre 2018, la Société a signé un avenant 1 ayant pour objet de ; Porter le montant total à 6,24 M€, soit 312 OCA

D'une valeur nominale de 20 000 euros au prix de 19 200 euros, soit 96% de la valeur nominale. Les OCA ont les caractéristiques suivantes : 312 OCA de valeur nominale de 20 000 € chacune

Maturité : 12 mois à compter de la première tranche d'OCA

Absence d'intérêts

Option de suspension des souscriptions pour une période de 2 mois

Prix de conversion : 96% de la valeur nominale, L'ensemble de ce contrat a été intégralement converti en janvier 2020. Le contrat d'intéressement attaché a permis d'encaisser 105 K€ sur l'exercice 2020 ; Contrat d'OCAPI signé en décembre 2019 Le 17 décembre 2019 la Société a signé un contrat d'OCAPI (Obligations Convertibles en Actions assorties d'un Plan d'Intéressement) avec NICE & GREEN SA permettant une levée de fonds de 6,24 M€ sur une période de 12 mois à compter de la date d'émission de la première tranche pour l'émission de 312 OCA. Les OCA ont les caractéristiques suivantes : 312 OCA de valeur nominale de 20 000 € chacune Maturité : 12 mois à compter de la première tranche d'OCA au prix de 19 200 euros, soit 96% de la valeur nominale. Absence d'intérêts

Option de suspension des souscriptions pour une période de 2 mois

Prix de conversion : 96% de la valeur nominale, Les Emissions seront mensuelles par tranche de 26 OCA soit 12 tranches d'OCA à compter du 6 avril 2020. L'analyse du traitement des OCAPI selon IFRS 9 a conduit à conclure que les OCAPI comportaient : d'une part une composante dettes. En conséquence, l'enregistrement les OCAPI sont enregistrées en dettes financières au moment de leur émission et en capital lors de leur conversion. L'ensemble des flux de la période sont présentés en note 13.4 de la présente annexe. Au 30 juin 2020, 78 obligations ont déjà été émises et ont été totalement converties. Page 34 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 D'autre part une composante dérivé. Un dérivé actif a ainsi été constaté pour refléter le contrat d'intéressement attaché aux OCA. Cependant, au regard de l'impossibilité d'évaluer son montant, celui-ci a été déprécié à 100% au 30 juin 2020, soit un impact de 87 K€. Ventilation des dettes financières par flux de trésorerie Emprunts auprès Dettes Evolution de l'endettement financier des Avance Autres dettes Emprunts Endettement locatives (montant en euros) établissements de remboursable financières obligataire financier (IFRS 16) crédits Au 31 décembre 2019 7 265 723 567 294 115 067 27 073 536 082 8 511 241 Encaissement - - - - 1 497 600 1 497 600 Variation Décaissement (44 000) (273 891) (30 000) (4 442) - (353 333) cash Flux de trésorerie (44 000) (273 891) (30 000) (4 442) 1 497 600 1 145 267 Effets de change - (136) - - - (136) Intérêts courus 680 387 - - - 85 434 765 821 Variation Conversion - - - - (2 206 476) (2 206 476) non cash Impact IFRS 16 - 3 895 - - - 3 895 Coût de l'actualisation - - 2 227 - 87 360 89 587 Total non cash 680 387 3 759 2 227 - (2 033 682) (1 347 309) Au 30 juin 2020 7 902 110 297 162 87 295 22 631 - 8 309 197 Ventilation des dettes financières par échéance Les échéances des dettes financières s'analysent comme suit au cours des exercices présentés : DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 30/06/2020 COURANTES en normes IFRS Montant brut Part à moins De 1 à 5 ans Supérieur à (montant en euros) d'un an 5 ans Dettes liées aux obligations locatives 297 162 278 303 18 860 - Avances remboursables 87 295 58 870 28 425 - Autres dettes financières 22 631 19 178 3 453 - Emprunts obligataires - - - - Emprunts auprès des établissements de crédit 7 902 110 7 770 110 132 000 - Total dettes financières 8 309 198 8 126 460 182 738 - *hors dettes liées aux obligations locatives DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 31/12/2019 COURANTES en normes IFRS Montant brut Part à moins De 1 à 5 ans Supérieur à (montant en euros) d'un an 5 ans Dettes liées aux obligations locatives 567 294 482 302 84 992 - Avances remboursables 115 068 56 198 58 870 - Autres dettes financières 27 073 17 936 9 137 - Emprunts obligataires 536 082 536 082 - - Emprunts auprès des établissements de crédit * 7 265 724 7 240 579 25 145 - Total dettes financières 8 511 241 8 333 096 178 145 - *hors dettes liées aux obligations locatives Page 35 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Réconciliation entre la valeur au bilan et la valeur de remboursement RECONCILIATION VALEUR AU BILAN / VALEUR DE Valeur de Valeur au REMBOURSEMENT remboursement Coût amorti Juste valeur bilan (montants en euros) 30/06/2020 30/06/2020 Dettes financières - liées aux obligations locatives 297 162 - - 297 162 Avances remboursables 90 000 (2 705) - 87 295 Autres dettes financières 22 631 - - 22 631 Emprunts obligataires - - - - Emprunts auprès des établissements de crédit 7 902 110 - - 7 902 110 Total dettes financières 8 311 903 (2 705) - 8 309 198 RECONCILIATION VALEUR AU BILAN / VALEUR DE Valeur de Valeur au REMBOURSEMENT remboursement Coût amorti Juste valeur bilan (montants en euros) 31/12/2019 31/12/2019 Dettes financières - liées aux obligations locatives 567 294 567 294 Avances remboursables 120 000 (4 932) 115 068 Autres dettes financières 27 073 27 073 Emprunts obligataires 520 000 16 082 536 082 Emprunts auprès des établissements de crédit 7 265 724 7 265 724 Total dettes financières 8 500 091 (4 932) 16 082 8 511 241 13.1 Dettes auprès d'établissements de crédit EVOLUTION DES EMPRUNTS Etablissements (Montant en euros) de crédit Au 31 décembre 2019 7 265 723 (-) Remboursement (44 000) (+/-) Intérêts capitalisés 680 387 Au 30 juin 2020 7 902 110 La société avait obtenu en septembre 2019 pour les comptes clos au 30 juin 2019 et à clôturer au 31 décembre 2019 une suspension de l'application de son covenant sur son prêt BEI de 6,6M€, covenant non respecté depuis le 30 juin 2019. L'exigibilité de la dette avait été à cet effet classée à moins d'un an au 31 décembre 2019 conformément à IAS 1. Aux termes de l'Avenant signé entre Amoeba et la BEI en mars 2020, cette dernière a accepté de supprimer l'engagement à la charge de la Société de maintenir le ratio entre le montant de ses capitaux propres et celui de ses actifs au-delà d'un certain niveau. Cette acceptation de la BEI, et par conséquent, l'entrée en vigueur de l'Avenant, sont conditionnées à l'émission, en contrepartie, par la Société au profit de la BEI, de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 200.000 actions de la Société (soit 1,47 % du capital social de la Société calculé sur une base non diluée). L'émission de ces BSA, a été approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 juin 2020. Les BSA ont été émis le 29 juillet 2020. A cet effet, à compter de cette date, le ratio financier lié à l'exigibilité de la dette envers la BEI n'est plus applicable. Page 36 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Le classement en court terme a été maintenu au 30 juin 2020, conformément à IAS 1. L'avenant signé entre la BEI et Amoéba ne modifie pas l'exigibilité contractuelle de la dette prévue en 2022. 13.2 Avances remboursables et subventions Le tableau ci-dessous présente l'évolution des avances remboursables et subventions : EVOLUTION DES AVANCES REMBOURSABLES ET BpiFrance DES SUBVENTIONS prêt à taux Coface (Montant en euros) zéro Au 31 décembre 2019 115 067 - (-) Remboursement (30 000) - Charges financières 2 227 - Au 30 juin 2020 87 295 - TOTAL 115 067 (30 000) 2 227 87 295 La société n'a pas obtenu de nouvelle avance remboursable au cours du 1er semestre 2020 ni reçu de versements complémentaires au titre des avances existantes. 13.3 Autres dettes financières EVOLUTION DES EMPRUNTS Autres dettes financières (Montant en euros) Au 31 décembre 2019 27 073 (-) Remboursement (4 442) Au 30 juin 2020 22 632 13.4 Emprunts obligataires EVOLUTION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES (Montant en euros) OCAPI Au 31 décembre 2019 536 082 (+) Encaissement 1 497 600 (-) Conversion en capitaux propres (2 206 476) (+) Intérêts sur OCA 85 434 (-) Constatation du dérivé actif attaché 87 360 Au 30 juin 2020 - Page 37 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 13.5 Dettes sur obligations locatives EVOLUTION DES OBLIGATIONS LOCATIVES (Montants en €) Au 31 décembre 2019 (+) Augmentation (-) Remboursement (impact cash) (+/-) Var. de change Au 30 juin 2020 Total 567 294 3 895 (273 891) (136) 297 162 Le montant des intérêts payés sur la période s'établit à 8 K€. Les engagements liés aux loyers futurs à payer (principal + intérêts) sont les suivants : Nature de l'engagement A 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Baux commerciaux 157 965 - - Contrat de crédit-bail 87 941 - - Autres locations retraitées sous IFRS 16 32 692 18 564 - Total 278 598 18 564 - Note 14 : Engagements envers le personnel Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour indemnités de fin de carrière, évaluée sur la base des dispositions prévues par la convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale des industries chimiques. Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation des indemnités de départ à la retraite sont les suivantes : HYPOTHESES ACTUARIELLES 30/06/2020 31/12/2019 Age de départ à la retraite Départ volontaire à 65/67 ans Conventions collectives Industrie chimique Taux d'actualisation 0,86% 0,77% (IBOXX Corporates AA) Table de mortalité INSEE 2017 INSEE 2017 Taux de revalorisation des salaires 2,0% 2,0% Taux de turn-over Moyen Moyen Taux de charges sociales Non cadres : 39% Non cadres : 39% Cadres : 47% Cadres : 47% Page 38 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 La provision pour engagement de retraite a évolué de la façon suivante : ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL Indemnités de départ en (Montants en euros) retraite Au 31 décembre 2019 36 361 Coûts des services rendus 5 794 Coûts financiers 140 Ecarts actuariels (6 803) Au 30 juin 2020 35 491 Le Groupe n'externalise pas ses engagements et aucun changement de régime n'est intervenu sur la période. Note 15 : Provisions La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la Société dès lors qu'il existe une probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge de la Société. La Société n'a pas identifié de passifs éventuels susceptibles d'avoir un impact significatif sur les comptes. Note 16 : Fournisseurs et autres passifs courants 16.1. Fournisseurs et comptes rattachés DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Dettes fournisseurs 319 712 389 665 Factures non parvenues 604 290 346 824 Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 924 002 736 489 Sur les fournisseurs et comptes rattachés, aucune actualisation n'a été pratiquée dans la mesure où les montants ne représentaient pas d'échéance supérieure à 1 an au 30 juin 2019 sans retard constaté au regard du contexte économique. 16.2 Dettes fiscales et sociales et autres passifs courants Les dettes fiscales et sociales s'analysent comme suit : DETTES FISCALES ET SOCIALES 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Personnel et comptes rattachés 254 939 93 124 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56 438 119 263 Autres impôts, taxes et versements assimilés 89 778 109 010 Total dettes fiscales et sociales 401 155 321 397 Page 39 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Les autres passifs courants sont principalement constitués d'un produit constaté d'avance lié au contrat Aquaprox. L'ensemble des échéances ont été réglées conformément aux échéanciers initiaux. AUTRES PASSIFS COURANTS 30/06/2020 31/12/2019 (Montants en euros) Autres passifs divers 53 116 7 178 Concours bancaires courants 192 396 Total autres passifs courants 53 308 7 574 Note 17 : Analyse de la variation du BFR Détail de la variation du BFR 30/06/2020 31/12/2019 Variation Ecart de Variation BFR conversion Stocks (net des dépréciations de stocks) 72 008 86 447 14 439 - 14 439 Créances clients nets et autres actifs liés aux contrats clients 3 968 5 980 2 012 - 2 012 Autres créances 824 068 1 215 601 391 533 254 391 787 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 924 002 736 488 187 514 - 187 514 Dettes fiscales et sociales 401 312 321 554 79 915 (157) 79 758 Autres créditeurs et dettes diverses C/CN 53 308 7 576 45 733 205 45 938 721 145 302 721 447 Note 18 : Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 30/06/2020 30/06/2019 (Montant en euros) Ventes de prestations de services - 60 000 Total Chiffre d'affaires - 60 000 La redevance issue du contrat Aquaprox a été reconnue en chiffre d'affaires à hauteur de 60 K€ au 30 juin 2019. Note 19 : Détails des charges et produits par fonction 19.1 Frais de déploiement industriel FRAIS DE DEPLOIEMENT INDUSTRIEL 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Charges de personnel 46 270 46 832 Achats stockés - 64 615 Autres charges 19 882 76 280 Dotations aux amortissements et aux provisions 343 217 401 597 Frais de déploiement industriel 409 369 589 324 Page 40 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 19.2 Recherche et Développement RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Charges de personnel 237 093 239 306 Achats stockés 172 793 149 855 Dépréciation des frais de développement - 933 000 Amortissement des immobilisations et des provisions 75 275 124 523 Honoraires - 49 709 Sous-traitance, études et recherches 665 017 299 167 Autres charges 83 559 56 359 Capitalisation des frais de R&D - - Frais de Recherche et Développement 1 233 737 1 851 919 Crédit d'impôt recherche (283 221) (211 510) Subventions - (7 000) Subventions (283 221) (218 510) Frais de Recherche et Développement nets 950 516 1 633 409 Les dépenses de recherche et développement sont relatives principalement aux travaux sur le développement de la solution biologique de la Société. Une dépréciation au 30 juin 2019, suite à la réalisation d'un test de dépréciation avait été comptabilisée pour 933K€ (cf. note 3 pour plus de détails). L'analyse effectuée au 30 juin 2020 n'a pas conduit à constater de dotation complémentaire ni de reprise de cette dépréciation. Amoeba SA fait réaliser ses études au travers de son réseau de sous-traitants. La rémunération de ces contrats constitue l'essentiel de ses charges d'exploitation en matière de recherche. L'essentiel des dépenses est éligible au Crédit d'Impôt Recherche. 19.3 Marketing et ventes MARKETING ET VENTES 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Charges de personnel 69 900 113 594 Déplacements, Missions et Réceptions 12 758 14 025 Autres charges 9 031 28 832 Marketing et ventes 91 689 156 451 19.4 Frais généraux et administratifs FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Charges de personnel 449 449 424 176 Amortissement des immobilisations et des provisions 248 540 94 341 Honoraires 459 511 257 398 Locations 28 857 102 508 Autres charges 503 271 283 169 Frais Généraux et Administratifs 1 538 494 1 161 591 Page 41 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Note 20 : Autres Produits et charges Néant Note 21 : Masse salariale MASSE SALARIALE 30/06/2020 30/06/2019 Salaires bruts 506 945 573 532 Charges sociales 295 764 250 375 Charges liées aux plans en actions (IFRS 2) 85 009 12 994 TOTAL 887 721 836 902 Note 22 : Produits et charges financiers, nets PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Charges d'intérêts (1) (805 719) (825 321) Variation de la juste valeur (87 360) (131 040) Désactualisation des avances remboursables (2 227) - (Pertes) et gains de change (17 730) 113 386 Total produits et charges financières (913 037) (842 976) Principalement liée à la dette financière auprès de la BEI pour 681 K€ au 30 juin 2020 contre 604 k€ au 30 juin 2019. Note 23 : Impôts sur les bénéfices Sur la base des mêmes règles que celles du 31 décembre 2019, aucun impôt différé actif n'est comptabilisé dans les comptes de la Société au-delà des impôts différés passifs. Note 24 : Résultat par action Résultat de base Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la Société par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE et obligations convertibles) sont considérés comme anti dilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action étant donné que le résultat est déficitaire. Page 42 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 RESULTAT DE BASE PAR ACTION 30/06/2020 30/06/2019 (Montants en euros) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 13 984 686 8 367 329 Nombre moyen pondéré d'actions pour résultat dilué 14 247 019 14 435 254 Résultat net de l'exercice (3 903 105) (4 323 750) Résultat de base par action (€/action) (0,28) (0,52) Résultat dilué par action (€/action) (0,28) (0,52) Note 25 : Parties liées Les transactions avec les sociétés liées se sont poursuivies sur les mêmes bases qu'en 2019 sans évolution significative (cf. note 25 des états financiers clos au 31 décembre 2019). Note 26 : Information sectorielle Le Groupe opère comme producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes. Sur les exercices présentés, les actifs et la perte opérationnelle sont localisés principalement en France et en partie au Canada, la filiale américaine ne disposant pas de site de production opérationnel. Note 27 : Engagements hors bilan Aucun élément n'est intervenu sur le premier semestre 2020, susceptible de modifier de manière significative cette analyse. Le détail des engagements hors-bilan était donné dans la note 26 de l'annexe aux comptes 2019. Note 28 : Informations sur les risques L'analyse des risques a été détaillée dans la note 27 de l'annexe sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Aucun élément n'est intervenu sur le 1er semestre 2020, susceptible de modifier de manière significative cette analyse. Page 43 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 4. RAPPORT D'EXAMEN LIMITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELS CONDENSES Au Président-Directeur Général, En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Amoéba et en réponse à votre demande dans le cadre de votre communication financière, nous avons effectué un examen limité des comptes consolidés semestriels condensés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels que joints au présent rapport. Ces comptes semestriels condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration le 24 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatifs à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Page 44 sur 45 Rapport semestriel - 30 juin 2020 Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-avant, nous attirons votre attention sur la note Continuité d'exploitation » concernant la suppression du ratio financier lié à l'emprunt contracté auprès de la BEI figurant page 24 du Rapport Semestriel au 30 juin 2020. Fait à Villeurbanne, le 24 septembre 2020, Les Commissaires aux comptes O R F I S Jean-Louis FLECHE M A Z A R S Emmanuel CHARNAVEL Page 45 sur 45 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Amoéba SA published this content on 25 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2020 15:49:03 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AMOÉBA 17:49 AMOEBA : Rapport financier semestriel 2020 PU 09:03 L'espoir d'un plan de relance US plus fort que le virus 08:15 EN DIRECT DES MARCHES : Lagardère, Suez, Total, BNP Paribas, Air France, Ales Gr.. 24/09 AMOEBA : Amoéba annonce des résultats trimestriels en ligne avec ceux de 2019 et.. PU 10/09 AMOEBA : Transfert de cotation des actions de la Société Amoéba sur le marché Eu.. PU 10/09 AMOEBA : Document d'information en vue de l'admission sur Euronext Growth de l'e.. PU 08/09 AMOEBA : Suivi des OCA au 8 septembre 2020 PU 12/08 AMOEBA : article scientifique sur l'application biocontrôle pour lutter contre l.. AO 12/08 Il va y avoir comme un problème 12/08 EN DIRECT DES MARCHES : Vivendi, Claranova, Just Eat, Tesla, Moderna, Airbnb,..