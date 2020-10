Emission Bons de souscription d'actions: Rapport complémentaire du Conseil d'Administration

AMOEBA

Société Anonyme à Conseil d'administration

Au capital de 311.578,38 euros

Siège social : 38 Avenues des Frères Montgolfier - 69680 Chassieu

523 877 215 RCS LYON

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETABLI EN APPLICATION DES

ARTICLES L.225- 129-2,L.225-129-5,R.225-115 ET R.225-116 AL. 1 ET 3 DU CODE DE COMMERCE SUR L'UTILISATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE AU TITRE DE LA QUINZIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE LA SOCIETE DU 24 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rappelons que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 24 juin 2020 (ci-après l'« Assemblée ») a, sous sa quinzième résolution, consenti au Conseil d'administration, une délégation de compétence à l'effet de décider l'émission de Bons de Souscription d'Actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la Banque Européenne d'Investissement conformément aux dispositions des articles L.225-129-2,L.225-129-4,L.225-135,L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce.

Le 24 juin 2020, le Conseil d'administration a subdélégué sa compétence ainsi consentie par l'Assemblée sous sa quinzième résolution, dans le cadre de l'opération décrite ci-dessous, au Président pour décider l'émission des Bons de Souscription d'Actions.

Conformément aux dispositions des articles L.225-129-5,R.225-115 et R.225-116 al. 1 et 3 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration d'établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération et son incidence sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Compte tenu de ces éléments, les termes du présent rapport ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 septembre 2020 et établis sur la base des comptes annuels consolidés (IFRS) de la Société au 30 juin 2020 arrêtés par le Conseil d'administration dans sa séance du 24 septembre 2020.

