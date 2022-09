Le géant coréen des cosmétiques Amorepacific va racheter la marque américaine de soins de luxe Tata Harper

La société Tata Harper, basée dans le Vermont, qui a été lancée en 2010 par Tata Harper et son ancien mari Henry Harper, vend actuellement ses produits dans 25 boutiques en ligne et plus de 800 détaillants en brique et mortier tels que Sephora, Bluemercury et Neiman Marcus.

Sa popularité a augmenté aux États-Unis au cours de la dernière décennie, grâce à une base croissante de consommateurs aisés et soucieux de leur santé qui se tournent de plus en plus vers des produits cosmétiques naturels et respectueux de l'environnement.

Tata Harper, qui est une entreprise rentable à croissance rapide, s'approvisionne en herbes et en plantes cultivées à la ferme pour ses produits.

Au cours des dernières années, Tata Harper a suscité l'intérêt d'autres acheteurs potentiels, mais a finalement décidé de conclure un accord avec Amorepacific en raison de ses capacités de R&D et de sa portée mondiale, en particulier en Asie, où la marque de luxe tente d'exploiter une clientèle potentiellement lucrative, selon une personne au fait de la question.

Alliance Consumer Growth a réalisé un investissement minoritaire dans l'entreprise en 2015. Tata Harper compte parmi ses clients des acteurs comme Gwyneth Paltrow et Kate Hudson.

Amorepacific a fait une poussée de croissance en Amérique du Nord, les ventes dans la région ayant bondi de 66 % au cours du deuxième trimestre de 2022 par rapport à la période de l'année précédente. La société prévoit que la transaction sera conclue au quatrième trimestre de cette année.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées par les sociétés, bien qu'Amorepacific ait déclaré dans un dépôt qu'elle investirait 168 milliards de wons (123,86 millions de dollars) dans ses activités américaines pour acheter Tata Harper.

Goldman Sachs & Co LLC a agi en tant que conseiller financier de Tata Harper, tandis que UBS Investment Bank a conseillé Amorepacific.

(1 $ = 1 356,3500 wons)