Les clients ont réservé le nouveau laboratoire de beauté du géant sud-coréen des cosmétiques AmorePacific, doté d'une intelligence artificielle (IA), où des robots mélangent des produits pour le visage et où la technologie la plus récente recommande les couleurs de rouge à lèvres les plus appropriées.

"Chacun a son propre teint, mais en général, on achète la couleur la plus courante disponible en vente libre", explique Kwon You-jin, une cliente de 32 ans du service de cosmétiques sur mesure de l'entreprise.

"Connaître davantage de données sur ma propre peau et voir directement le résultat avant et après est une très bonne expérience", a-t-elle déclaré après avoir reçu un rapport généré par l'IA sur l'état de sa peau.

Un robot a ensuite mélangé un fond de teint parfaitement adapté à sa carnation.

De plus en plus d'entreprises de cosmétiques adoptent l'IA pour stimuler leurs ventes, avec des marques mondiales telles que L'Oréal S.A. et Sephora, propriété de LVMH, qui l'utilisent pour adapter les produits aux besoins des clients.

Selon Statista Market Insights, les ventes mondiales de l'industrie de la beauté, y compris les cosmétiques, atteindront 625,6 milliards de dollars en 2023, augmentant régulièrement chaque année depuis le creux de 2020 pendant la période COVID-19.

AmorePacific a déclaré qu'elle utilisait l'IA pour recommander les meilleurs choix pour un client parmi 205 fonds de teint différents ou 366 couleurs de produits pour les lèvres.

"Nous avons utilisé des techniques d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique pour transformer le processus utilisé par les experts pour évaluer les données de la peau de nombreuses personnes en un service (automatisé)", a déclaré l'ingénieur Lee Young-jin, conseiller pour l'activité de beauté personnalisée d'AmorePacific.

Selon les analystes, l'utilisation de l'IA à la place des consultants humains pourrait accélérer le développement des produits et réduire les variables.

"Quel que soit le professionnalisme d'un expert, les écarts individuels peuvent être importants, et il est difficile d'évaluer les produits cosmétiques en consultant 30 à 40 experts en permanence", a déclaré Yang Yong Suk, chercheur principal à l'Institut de recherche sur l'électronique et les télécommunications (ETRI) de Corée du Sud, qui a co-développé un modèle d'apprentissage profond pour la texture d'un produit cosmétique.

"De nos jours, le temps de développement des produits s'est raccourci, et un nombre toujours plus important de nouveaux produits sont lancés plus rapidement", a ajouté Yang. "La combinaison des technologies de l'IA pourrait réduire encore davantage les obstacles."

Le marché de l'utilisation de l'IA dans les industries de la beauté et des cosmétiques devrait plus que doubler, passant de 3,27 milliards de dollars en 2023 à 8,1 milliards de dollars en 2028, à mesure que des services tels que les recommandations de beauté personnalisées, l'analyse et le diagnostic de la peau, et les maquilleurs virtuels se développent, a déclaré le fournisseur d'analyses Business Research Company en janvier.