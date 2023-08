Le groupe AMOREPACIFIC est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la production et à la vente de produits cosmétiques. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment cosmétique est engagé dans la fabrication et la vente de produits cosmétiques de base tels que les nettoyants, les produits cosmétiques hydratants et le maquillage, ainsi que les parfums. Le segment Daily Beauty (DB) et Sulloc fabrique et vend des produits de soins pour les cheveux, la bouche et le corps tels que des shampoings, des dentifrices sous les marques Mise en scène, Ryo et autres ; du thé vert sous la marque Sulloc. Les produits de la société sont fabriqués sous les marques Sulhuasoo, Hera, IOPE, Hanyul, Laneige, Mamonde. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique, en Europe et au Japon.

Secteur Produits cosmétiques