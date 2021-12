L'australien AMP va vendre sa plateforme de dette d'infrastructure à Ares pour 310 millions de dollars.

AMP Ltd a déclaré vendredi qu'elle allait vendre sa plateforme de dette d'infrastructure à Ares Management pour 428 millions de dollars australiens (310 millions de dollars), dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier ses activités sur les marchés privés avant une scission l'année prochaine.

La société, âgée de 172 ans, tente de restaurer sa réputation et de se réorganiser en une entité plus simple, alors qu'elle continue de perdre des clients après des années de scandales dus à la facturation abusive de frais et à la tentative de tromper les régulateurs.

AMP a déclaré que l'opération permettrait à Areas d'acquérir les 7 milliards de dollars australiens d'actifs investis sous gestion de la plateforme d'emprunt et l'ensemble de son équipe d'investissement.

Le gestionnaire de patrimoine en difficulté n'a pas réussi à vendre l'activité de marchés privés de sa branche de gestion d'actifs à Ares en avril de cette année, préférant se séparer de l'unité et la renommer.

La scission est en voie d'être achevée à la fin du premier semestre de 2022, a déclaré AMP vendredi.

