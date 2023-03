L'autorité de régulation australienne déclare que les banques ont versé 3,10 milliards de dollars de compensation pour des frais indûment facturés

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a déclaré vendredi qu'elle avait entrepris un examen des systèmes qui ont conduit à la facturation de frais injustifiés par les quatre plus grandes banques du pays - Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, ANZ Group et National Australia Bank - ainsi que par la banque d'investissement Macquarie Group et la société de gestion de patrimoine AMP Ltd.

La décision de l'organisme de surveillance d'indemniser les clients est intervenue à un moment où chacun des "Big Four" - qui représentent la majorité des prêts en Australie - fait l'objet d'un examen minutieux pour abus de position dominante sur le marché, à la suite de scandales impliquant des conseils financiers trompeurs, des fraudes à l'assurance et des truquages de taux d'intérêt.

Le plus grand créancier commercial d'Australie, la NAB, a pris la tête et a craché 1,49 milliard de dollars australiens d'indemnités à la fin de 2022, suivi par la CBA et la Westpac qui ont craché respectivement 1,13 milliard et 1,03 milliard de dollars australiens.

L'ASIC a déclaré que sa dernière mise à jour sur les chiffres des mesures correctives "tire un trait" sur son programme de huit ans visant à remédier à l'incapacité des institutions financières à fournir des services continus aux clients qui paient des frais.

(1 $ = 1,5177 dollar australien)