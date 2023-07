AMP Ltd est une société australienne qui s'occupe de gestion de patrimoine et d'activités bancaires de détail en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société propose des services de conseil financier et des produits de retraite, de revenu de retraite, de banque et d'investissement. Les segments de la société comprennent Australian Wealth Management (AWM), AMP Bank et New Zealand Wealth Management. L'AWM comprend trois secteurs d'activité différents, tels que Platforms, qui fournit une plateforme globale comprenant des solutions de retraite, de pension et d'investissement ; Master Trust, qui fournit une solution globale de gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises membres ; et Advice, qui fournit des services de conseil financier et des investissements en actions dans les pratiques des conseillers. AMP Bank propose des prêts hypothécaires résidentiels, des dépôts et des services bancaires transactionnels. La gestion de patrimoine en Nouvelle-Zélande englobe les activités de gestion de patrimoine, de conseil financier et de distribution d'assurances générales en Nouvelle-Zélande.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds