La société australienne AMP condamnée à une amende de 16,3 millions de dollars pour avoir facturé des frais à des clients décédés

La pénalité ordonnée par le tribunal s'inscrit dans le cadre d'une procédure engagée par le régulateur des entreprises du pays, l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), en 2021 contre les fiduciaires d'AMP - AMP Super et NM Super, AMP Financial Planning, AMP Life et AMP Services.

AMP avait révélé en 2018 qu'elle avait facturé des milliers de clients pour des conseils financiers qu'elle n'avait jamais donnés, tout en sachant qu'ils étaient décédés, car elle n'avait pas de système en place pour empêcher les clients décédés d'être facturés.

La société a déclaré que le tribunal a accusé AMP Life et AMP Financial Planning de l'amende.

La pénalité imposée a été entièrement provisionnée par la société dans ses états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, a déclaré AMP.

(1 $ = 1,4743 dollar australien)