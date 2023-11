AMP Ltd est une société australienne qui fournit des services bancaires, de retraite et de conseil financier en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société opère à travers cinq segments : AMP Bank, AMP's Platforms, AMP's Master Trust, Advice et New Zealand Wealth Management. AMP Bank propose des prêts hypothécaires résidentiels, des dépôts et des services bancaires transactionnels. L'activité Plateformes d'AMP est un fournisseur de solutions de retraite et d'investissement, permettant aux conseillers et à leurs clients de construire un portefeuille d'investissement personnalisé sur sa plateforme North. Le segment Master Trust d'AMP exploite SignatureSuper, un Master Trust de détail en Australie, qui fournit des solutions de retraite et de pension aux particuliers. Advice fournit des services professionnels à un réseau de conseillers financiers alignés et indépendants (IFA). New Zealand Wealth Management englobe les activités de gestion de patrimoine, de conseil financier et de distribution en Nouvelle-Zélande.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds