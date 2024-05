Amphastar Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre principalement sur le développement, la fabrication, le marketing et la vente de produits génériques et injectables, d'inhalation et intranasaux techniquement difficiles. En outre, elle vend des produits API à base d'insuline. La plupart de ses produits finis sont utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins d'urgence et sont principalement contractés et distribués par l'intermédiaire d'organisations d'achats groupés et de grossistes en médicaments. Ses segments comprennent les produits pharmaceutiques finis et les produits API. Le segment des produits pharmaceutiques finis fabrique, commercialise et distribue Primatene MIST, l'épinéphrine, le glucagon, la phytonadione, la lidocaïne, l'énoxaparine, la naloxone, ainsi que divers autres médicaments pour les soins critiques et non critiques. Le segment API fabrique et distribue l'API RHI et l'API insuline porcine pour des clients externes et pour le développement de produits en interne. Son pipeline compte plus de 20 produits candidats, y compris des génériques ANDA, des biosimilaires et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques