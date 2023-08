Amphastar Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement, la fabrication, le marketing et la vente de produits génériques et injectables, de produits d'inhalation et intranasaux, ainsi que de produits à base d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d'insuline. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les produits pharmaceutiques finis et les produits API. Le segment des produits pharmaceutiques finis fabrique, commercialise et distribue Primatene MIST, l'épinéphrine, le glucagon, la phytonadione, la lidocaïne, l'énoxaparine, la naloxone, ainsi que divers autres médicaments pour les soins critiques et non critiques. Le segment API fabrique et distribue l'API RHI et l'API insuline porcine pour les clients externes et le développement de produits internes. Primatene Mist est un produit d'inhalation d'épinéphrine, indiqué pour le soulagement temporaire des symptômes légers de l'asthme intermittent. Son portefeuille comprend également BAQSIMI (BAK-see-mee), qui est utilisé pour traiter l'hypoglycémie chez les diabétiques âgés de 4 ans et plus.

Secteur Produits pharmaceutiques