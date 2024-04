Le fabricant d'équipements électroniques Amphenol a dépassé les attentes du marché pour son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper les actions de la société de 4 % dans les échanges avant bourse.

Les tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont stimulé la demande de connecteurs et de systèmes de capteurs d'Amphenol utilisés dans les systèmes de défense.

"Les ventes ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des marchés des télécommunications, de l'aviation commerciale, de l'automobile et de la défense", a déclaré le PDG d'Amphenol, R. Adam Norwitt.

Amphenol a également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions sur le marché libre, d'une durée de trois ans et d'un montant de 2 milliards de dollars.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 3,26 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 3,10 milliards de dollars.

Elle prévoit un chiffre d'affaires de 3,24 à 3,30 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 3,26 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Amphenol a déclaré un bénéfice par action de 87 cents par action, contre 71 cents par action il y a un an.

Le chiffre d'affaires de l'unité des solutions de communication de la société, sa plus grande division en termes de ventes, a augmenté d'environ 12 % pour atteindre 1,27 milliard de dollars.

Amphenol s'est lancé dans une frénésie d'acquisitions, en concluant quatre acquisitions au cours du quatrième trimestre.

La société basée à Wallingford, dans le Connecticut, a récemment acquis Carlisle Interconnect Technologies en janvier, une unité de Carlisle Companies pour environ 2 milliards de dollars en espèces, qui fournit des câbles et des connecteurs aux marchés finaux de la défense et de l'industrie. (Reportage de Zaheer Kachwala à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)