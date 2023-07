AMPLIFON : T2 mitigé ; chiffre d'affaires résistant malgré un rebond du marché plus faible que prévu

Amplifon S.p.A. est le 1er distributeur mondial d'appareils auditifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'aides auditives (87,2%) : prothèses auditives et implants (marques Amplifon, Beter Horen, Miracle Ear et Sonus) ; - prestations de services (12,8%). A fin 2022, le groupe dispose d'un réseau de 9 208 points de vente répartis entre magasins détenus en propre (4 496), magasins franchisés (1 272) et autres (3 440 ; notamment corners). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (66,9%), Amériques (18%) et Asie-Pacifique (15,1%).